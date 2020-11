Il bonus disabili corrisponde a un bonus per l’assistenza prestata al familiare con handicap grave (Legge 104 art 3 comma 3). Ma come fare domanda del bonus disabili di 1.800 euro? Cerchiamo di capire i requisiti richiesti e soprattutto se è possibile fare domanda in base alla normativa vigente.

Bonus disabili o bonus caregiver: una maggiore tutela

In effetti il bonus disabili o bonus caregiver è attualmente bloccato. Si tratta di una misura inserita nel disegno di legge ma non ancora approvata dal Parlamento. Quindi, alla domanda: Come fare domanda del bonus disabili di 1.800 euro? La risposta a oggi è che non è possibile fare domanda, perché il bonus non è in vigore.

Tuttavia, sono stati presentati vari disegni di legge in Parlamento e qualcosa si potrebbe sbloccare, anche considerando l’attuale situazione di crisi sanitaria da Covid-19.

Il bonus disabili ha l’obiettivo di aiutare coloro che assistono un familiare con handicap grave. Una categoria per molti anni ignorata.

Il caregiver è una figura molto importante, e solo da alcuni anni è stata riconosciuta nel sistema pensionistico italiano. Infatti, sono due le misure che permettono il pensionamento anticipato: Quota 41 lavoratori precoci e APE Sociale.

In entrambe le misure, il lavoratore deve avere la convivenza con il familiare a cui presta l’assistenza.

I requisiti

Per richiedere il bonus disabili sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il familiare d’assistere deve avere un’età anagrafica di 80 anni;

b) il grado di parentela deve essere entro il III grado;

c) il nucleo familiare deve avere un ISEE fino a 2mila euro;

d) il familiare d’assistere deve essere in possesso del verbale legge 104 art. 3 comma 3 non autosufficiente.

Questo ultimo punto chiarisce che oltre l’età la persona d’assistere deve essere incapace di compiere atti quotidiani della vita. Deve essere assistito continuamente da un altro soggetto.

Come fare domanda del bonus disabili di 1.800 euro?

Sul bonus disabili, si sono susseguiti cinque disegni di legge, tutti attualmente congelati.

Nei disegni di legge, oltre al bonus disabili, si riconosce a gran forza la figura del caregiver. Per l’assistenza al disabile, nei disegni, è previsto, inoltre, il riconoscimento dei contributi figurativi validi a tutti gli effetti ai fini pensionistici.

Il bonus disabile, se approvato, si identifica con un riconoscimento in denaro; quindi, sarà accreditato direttamente in conto corrente del richiedente.