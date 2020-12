Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il mese di dicembre e gennaio si presenta ricco di bonus e di speranze inerenti alla salute con l’arrivo del vaccino per combattere il Covid. Ma quelli che non si aspettano i contribuenti è che dal 4 gennaio al 10 gennaio posso ricevere ingenti somme di denaro con la prima estrazione della lotteria degli scontrini. Analizziamo come fare domanda del Bonus Befana con somme da capogiro, senza limiti ISEE.

Come accedere

Dal primo dicembre è possibile registrarsi tramite il portale lotteria degli scontrini e generare il codice da mostrare quando si effettuano gli acquisti. La lotteria partirà dal primo gennaio 2021 e sarà gestita direttamente dall’Agenzia delle Dogane. Al momento è possibile chiedere solo il codice, la norma non è ancora in vigore.

Per partecipare alla prima estrazione della lotteria degli scontrini sono validi sia gli scontrini con pagamento digitali sia con pagamento in contanti.

Per questo motivo saranno previste due estrazioni. Anche se attualmente la norma potrebbe subire delle modifiche. Infatti, la manovra prevista nella Legge di Bilancio in discussione alla Camera, prevede l’estrazione solo per le spese con pagamenti digitali (tracciabili).

Quindi, se passa questa modifica, sono esclusi dalla lotteria i pagamenti in contanti.

Come fare domanda del Bonus Befana con somme da capogiro senza limite ISEE

Perché è chiamato Bonus Befana? È chiamato così perché la prima estrazione è fissata il 14 gennaio e riguarderà gli scontrini dal 4 al 10 gennaio entro le ore 23:59. Quindi, nella settimana dell’Epifania.

Al momento il Bonus Befana prevede premi in denaro senza limiti, a partire da acquisti da almeno un euro.

Come fare domanda del Bonus Befana con somme da capogiro senza limite ISEE, basta esibire al negoziante il codice ogni volta che si effettua un acquisto.

Le estrazioni prevedono tantissimi premi:

a) estrazione settimanale: sette premi da 5mila euro;

b) mensili: tre premi da 30mila euro;

c) infine, l’estrazione annuale con un premio da 1 milione di euro.

Ci sono anche le estrazioni zerocontanti, con premi più ricchi, infatti, si parla di estrazione:

a) settimanale con 15 premi da 25mila euro per i consumatori e 5mila euro per gli esercenti;

b) mensili con 10 premi da 100mila euro per i consumatori e 10premi da 20mila per gli esercenti;

c) annuale con premio da 5milioni di ero per il consumatore e da 1milione di ero per l’esercente.

Bisogna attendere e vedere gli sviluppi della Legge di Bilancio per capire come la vecchia normativa includerà la nuova.