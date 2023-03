Come fare dolci, pastiere e torte salate di Pasqua: i casatielli di Marisa Laurito sono fantastici. E nella pastiera aggiunge un ingrediente segreto

Comunità, arte e musica sono le 3 parole d’ordine che caratterizzano le feste di Marisa Laurito. Famosa per i suoi programmi con Renzo Arbore, appassionata di cucina, non manca di pubblicizzare le sue ricette che vanno oltre i confini della tradizione napoletana. Scopriamo alcune. Come fare dolci, pastiere e torte salate di Pasqua?

Fa gli auguri per questa Pasqua dalla tv o dal teatro a seconda degli impegni e li fa a tutti gli italiani. Parla di musica e di cucina con la stessa disinvoltura e lo sguardo si illumina quando si arriva ai dolci.

Il casatiello è la sua specialità. Per chi non lo sapesse ne esistono diverse versioni. Esiste la Pigna di Pasqua che è un dolce tipico del casertano oppure la torta rustica. Quest’ultima si ottiene utilizzando formaggi e salumi che troviamo nel frigorifero. È presente nel libro che la Laurito ha scritto includendo le ricette tradizionali che più apprezza per dimostrare come la cucina sia un vero e proprio atto d’amore.

Formaggio svizzero, provolone, caciocavallo, salame napoletano, parmigiano grattugiato sono compresi nella ricetta indicata nel libro. Lievitazione e cottura sono lunghe e superano l’ora. La cottura avviene a 180 gradi.

Un mix vincente

I casatielli di Marisa Laurito sono spettacolari. Ma non si ferma qui l’attrice napoletana che ha esordito a teatro a 21 anni con il mitico Eduardo De Filippo. La sua pastiera è cremosa e profumata. Quando le viene chiesto il perché del gusto e della consistenza così particolari, lei sorride con il suo tipico ghigno ammiccante. Aggiunge diversi ingredienti alla ricotta e questa è una sua abilità. Si tratta di cannella, grano bagnato, cedro e scorzette candite di arancio. Insieme danno un gusto equilibrato e ricco. Ma a fare la differenza è la cucuzzata. La cuccuzzata o zuccata è un ingrediente tipico della pasticceria siciliana. Ricavata da una zucca particolare, veniva adoperata dalle suore dei conventi palermitani. È una pastiera diversa da tutte le altre. Come lo è la stessa Marisa Laurito attrice unica nel suo genere. Oltre alla complessità della preparazione, questa pastiera ha anche una cottura che richiede attenzione. 50 minuti con forno ben caldo per arrivare al risultato migliore.

2 piatti che sicuramente staranno in tavola durante le vacanze di Pasqua sono gli spaghetti con il pesto napoletano e l’agnello cacio e uova. Si tratta di ricette di cui la Laurito ha spesso parlato nei programmi di cucina.

Insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo durante le puntate di Quelle brave ragazze ha spiegato che nella sua pasta al pesto napoletano non possono mancare olive nere, capperi, uva passa, pinoli e acciughe. È un piatto molto complesso e sostanzioso diverso dal classico pesto alla genovese. La Laurito la cucinerebbe per Al Pacino e Tom Cruise, i suoi attori preferiti. L’agnello cacio e uova è perfetto per la Pasqua, tenero e saporito proprio grazie a questi 2 ingredienti. La ricetta combina la tradizione napoletana con quella abruzzese. La carne viene fatta cuocere nel brodo e l’uovo sbattuto insieme a pepe, sale e pecorino, quindi versato sull’agnello a fine cottura. Consigli preziosi e tanto calore in queste proposte che ci aiuteranno a preparare durante le vacanze piatti diversi dal solito e molto più appetitosi.