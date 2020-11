Il tonno in scatola costituisce spesso la linea di svolta per un pasto “mordi e fuggi”. E così mandare a memoria qualche soluzione alternativa al solito sugo di tonno bianco o al pomodoro, può sempre tornare utile. Per il piatto di linguine al tonno e limone bastano davvero pochi passaggi e il pranzo profumato e saporito è servito. Vediamo quindi, più da vicino, come fare delle veloci linguine al pesto di tonno e limone senza soffritto.

Il valore aggiunto del limone

Come s’intuisce, l’ingrediente inconsueto è il limone. Così mentre l’acqua per la pasta bolle in pentola, si potrà cominciare a preparare il condimento. Per 400 grammi di linguine, o anche di spaghetti, si dovranno considerare circa 250 grammi di tonno in olio. A proposito dell’olio del tonno, la linea consueta è di scolarlo via, ma ci corre l’obbligo di segnalare una posizione scientifica che va nella direzione opposta. Per chi volesse avere maggiori ragguagli sulla qualità dell’olio del tonno in scatola, si rimanda al nostro precedente approfondimento.

Proseguendo con gli ingeredienti, ci vorrà anche un limone di dimensioni medie e una bella manciata di prezzemolo. In una ciotola a parte si potrà quindi cominciare a sgranare il tonno sul quale si grattugerà la scorza. Poi, spremiamoci anche il succo del limone. Questo servirà a ridurre il quantitativo di sale da aggiungere in acqua. Per amplificare, ancora di più, il profumo del limone, si può anche far bollire una parte di micro-fettine insieme all’acqua della pasta. Ciò non solo servirà ad aromatizzare il piatto, ma tingerà di un tenue colore giallo pure la pasta, per un aspetto ancora più allettante.

Come fare delle veloci linguine al pesto di tonno e limone senza soffritto

Una volta buttata la pasta in acqua leggermente salata, bisognerà attendere una decina scarsa di minuti. Quando sulla sommità della pentola comincerà a prodursi una lieve spuma biancastra, preleviamone qualche cucchiaio da aggiungere al condimento. Ciò servirà a produrre una crema di tonno che da rendere ancora più omogenea facendo pressione con i rebbi della forchetta. Fatto questo, si potrà ultimare con una bella manciata di prezzemolo fresco tritato e in foglioline. Una volta poi che la pasta sarà arrivata a cottura, basterà scolarla e mixarla con il condimento di tonno, limone e prezzemolo. Solo sul finire, a piacimento, si potrà terminare il piatto con qualche goccia di olio di buona qualità. Un piatto dunque appettitoso di rapida e facile esecuzione che non necessita nemmeno di soffritto.