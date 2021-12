Il Codacons, l’associazione a difesa dei diritti dei consumatori, ha stimato che per il Natale 2021 aumenterà il costo di ogni cosa. Questo vuol dire che sarà ancora più difficile fare dei bei regali.

Gli italiani si preoccupano sempre di fare bella figura spendendo il giusto, senza dare fondo ai risparmi. Per fortuna, dopo la crisi economica della pandemia da Covid 19, che ha portato a diversi mesi difficili, il sistema si sta riprendendo: ma anche questa ripresa ha un prezzo.

Tutte le materie prime hanno subito un sostanziale rincaro. In base a cosa sceglieranno di portare a tavola gli italiani, la loro festa di Natale potrà anche essere molto salata. Il caro energia e carburanti si è trasformato in un aumento sui beni commerciali, soprattutto frutta e verdura.

Anche il confezionamento costa di più: dalle confezioni di latte alle bottiglie per l’olio, succhi e passate, passando addirittura per le retine degli agrumi e i barattoli smaltati dei legumi.

Risparmio necessario ma intelligente

In questo quadro è importante capire come fare dei regali di Natale splendidi e utili risparmiando tanti soldi. Dal riuso creativo al fai da te, se si utilizza la fantasia si può davvero risparmiare e fare comunque un figurone. Le opzioni sono tante e oggi proveremo a consigliarle ai Lettori.

La regola da ricordare è che, soprattutto a Natale, l’importante è il pensiero. Quindi, se il portafogli non è troppo pieno, meglio mettere in atto una serie di strategie per fare comunque bella figura e al tempo stesso risparmiare. Non ha molto senso dilapidare il gruzzoletto messo da parte nel corso dell’anno in regali che nemmeno piacciono. Meglio cercare soluzioni più creative ed economiche.

Come fare dei regali di Natale splendidi e utili risparmiando tanti soldi

A differenza di quanto si possa pensare, non c’è nulla di irrispettoso nel riuso. Sei in passato si è ricevuto un regalo che non è piaciuto e che ora giace in fondo a qualche cassetto a prendere polvere, è arrivato il momento di disfarsene. Ovviamente, regalandolo in maniera intelligente rispettando i gusti del destinatario.

Per questo è bene giocare d’anticipo e compilare un elenco di tutte le persone alle quali si vuole fare un regalo, senza ridursi all’ultimo minuto. Questo servirà ad evitare la corsa a quello che rimane, che spesso viene venduto a prezzo maggiorato.

Se si deve fare un regalo a più persone della stessa famiglia, si può pensare ad un regalo di gruppo. Ci sono molti doni che si possono fare a coppie, famiglie o amici per farli felici con un colpo solo. Un gesto natalizio, ad esempio, o qualcosa che può essere utile per la casa.

Poi c’è la soluzione ed è fai da te: basta sfruttare uno dei propri talenti. Lavorare a maglia può servire per realizzare sciarpe da regalare; chi ha la passione della fotografia può utilizzarla per farne un dono; e così via discorrendo, nel segno del risparmio intelligente.