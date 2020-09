Come fare dei dischetti struccanti lavabili, economici ed ecologici. I dischetti struccanti vengono usati una sola volta, per pochi secondi e poi gettati via. Possiamo creare in casa dei dischetti struccanti lavabili economici ed ecologici, perfettamente struccanti. È un’idea molto carina, da utilizzare anche come regalo ad un’amica, sono lavabili sia a mano che in lavatrice, a basse temperature e durano molto tempo.

Ecco come fare dei dischetti struccanti lavabili

Entrambi i lati del dischetto possono essere utilizzati per struccarsi. Poi bisognerà lavarlo e sarà possibile riutilizzarlo quando si sarà asciugato.

Cosa occorre per realizzarli

Un bicchiere e dei pezzi di spugna. Per la parte morbida, del pile (fleece), del cotone o anche della microfibra.

Tagliare dei quadrati più grandi del bicchiere e con una penna disegniamo la circonferenza sulla spugna. Sovrapponiamo il pezzo di spugna con quello di pile, e per fermarli puntiamo degli spilli. Cucire seguendo il segno della circonferenza che abbiamo fatto con la penna e lasciare aperto 3/4 cm. dal bordo. Girare la stoffa attraverso l’apertura lasciata, e cucirla con un punto invisibile per chiuderla. Se si dovessero usare dei vecchi asciugamani di colore bianco, si potrebbero rendere i dischetti più carini utilizzando del filo dai colori vivaci per le cuciture dei bordi. Ecco come fare dei dischetti struccanti lavabili in modo semplice e in poco tempo. Una volta pronti, possono essere messi dentro un cestino fatto all’uncinetto, una tazza decorata, un barattolo o un vasetto di vetro. Dopo averli usati si possono tranquillamente lavare in lavatrice oppure a mano a bassa temperatura.

Tonificare il viso

Questi dischetti potranno essere utilizzati non solo per struccarsi ma anche per la pulizia del viso con il tonico, e se sono di spugna, il tessuto contribuirà a rendere la pelle più liscia, proprio come l’effetto esfoliante che da uno scrub.