In fondo al menu c’è una voce che meriterebbe un po’ più d’importanza ed è quella della frutta.

Spesso, in realtà, la trascuriamo, anche quando siamo impegnati con pranzi e cene festive, magari perché pensiamo che c’è poco da fare.

La frutta, infatti, è già bella e pronta così com’è e basta accostare colori e forme diverse per fare una discreta figura.

Tuttavia, come scopriremo in questo articolo, queste semplici bellezze della natura possono essere trasformate in qualcosa di più coreografico ma anche di più pratico a mangiarsi.

Come fare dei deliziosi spiedini di frutta fresca invernale e come presentarli a tavola per stupire gli ospiti

Da tanti tipi di frutta diversa possono nascere proprio loro, dei colorati e variegati spiedini.

Si chiamano così perché infilzeremo tante piccole porzioni di frutta con quegli stecchini di legno che solitamente usiamo per gli spiedi di carne.

In questo modo, realizzeremo delle pratiche monoporzioni che conquisteranno chiunque perché già pronte per essere mangiate.

Quale frutta scegliere

Quando ci troviamo al supermercato o dal fruttivendolo intenti a scegliere la frutta ideale dobbiamo prestare attenzione ad una serie di cose.

Intanto, la frutta deve essere fresca e per questo dobbiamo cercare di selezionare i pezzi migliori.

Poi, non deve essere eccessivamente matura ma neanche troppo verde, per evitare o che si spappoli o che sia aspra.

Inoltre, cerchiamo di scegliere frutta di colori diversi non solo per rendere gli spiedini più gustosi e una continua sorpresa ma anche più belli esteticamente.

Ancora, tra le varie tipologie dovremmo prediligere quelle di stagione che sono quelle invernali come:

kiwi;

mele;

pere;

ananas;

arance;

mandarini;

litchi;

melone bianco invernale Piel de Sapo.

Come farli

La procedura è molto semplice.

Innanzitutto, dobbiamo lavare tutta la frutta, sbucciarla e togliere le ossa se necessario.

Dopo, dobbiamo tagliarla a cubetti di una dimensione tale da poterli mangiare in un colpo solo.

Per arance e mandarini, invece, possiamo dividere a metà lo spicchio.

A questo punto, irroriamo tutta la frutta con il succo di un limone per evitare che annerisca.

Poi, infilziamo negli stecchini i vari pezzi, alternando i colori e facendoli tutti diversi gli uni dagli altri.

Infine, conserviamo in frigo coprendo con pellicola.

Come presentarli a tavola

Quando arriverà il momento della frutta, saremo allora pronti a servire i nostri spiedini.

Generalmente li disponiamo su un piatto oppure li inseriamo dentro ad una brocca larga.

Tuttavia, per lasciare tutti a bocca aperta ci sarebbe un altro modo: possiamo creare una base d’appoggio perfetta per infilzare gli spiedini.

Per farlo basta tagliare un ananas non sbucciato a metà, tagliando in due anche il ciuffo.

A questo punto non ci resta che posizionare la metà al centro di un piatto da portata, con la parte gialla rivolta verso il basso.

Dopo, infilziamo tutti gli spiedini dal lato della buccia e completiamo con tanti chicchi di melagrana portafortuna.

Allora, ecco come fare dei deliziosi spiedini di frutta fresca invernale e come presentarli a tavola per stupire gli ospiti.

