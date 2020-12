Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni anno arriva puntualmente il momento dello shopping natalizio e molti negozi offrono il servizio di impacchettamento dei regali. Però, quando si è di fretta o si acquistano i pensierini online si tende a non usufruire di questo servizio. In questi casi, allora, ci si ritrova vicinissimi al Natale con una pila di regali da incartare. Tra carte colorate, nastri e fiocchi non ci si capisce più niente.

Non preoccupiamoci: oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come impacchettare dei pacchi regalo semplicemente a casa nostra. Con le tecniche illustrate sarà anche possibile dire addio allo scotch! Otterremo dei pacchi regalo deliziosi e soprattutto non inquineremo l’ambiente con i piccoli pezzi di nastro adesivo. Vediamo come fare dei bellissimi pacchi regalo fai da te senza nastro adesivo!

Usiamo il filo da cucito!

Ecco un modo creativo per evitare di usare il nastro adesivo per i pacchettini natalizi. Usiamo il filo da cucito per sigillare i nostri pacchetti! Questo metodo è applicabile sia da chi possiede e sa usare una macchina da cucire sia da chi cuce esclusivamente a mano. Vediamo come fare.

Prendiamo il nostro regalo e muniamoci della classica carta da pacco. Tagliamo dalla carta un lembo rettangolare largo ameno tre dita in più del regalo e lungo più del doppio. Quindi mettiamo il regalo al centro e ripieghiamo la carta in modo da creare un sacchettino. A questo punto cuciamo i bordi proprio come se fosse una borsa o una federa. Utilizziamo fili colorati rossi, verdi e bianchi per dare un tocco di colore natalizio al nostro regalo!

Il secondo trucco è molto semplice e molto veloce. Inoltre, è adatto anche a chi non sa cucire! Prendiamo la carta regalo che preferiamo, preferibilmente non troppo spessa. Facciamo attenzione che sia più lungo del nostro oggetto di almeno 5 centimetri per lato. Quindi posizioniamo il pensierino al centro della carta. Pieghiamo i due lati lunghi sopra al regalo e fissiamoli subito legando il panno con del nastro colorato. Attenzione: è importante stringere molto in questo passaggio.

È il momento di dedicarci alla chiusura dei lati corti. Tagliamo altre due porzioni di nastro colorato. Quindi giriamo un’estremità del pacchetto come se fosse una caramella e fissiamola con del nastro. Facciamo la stessa cosa con l’altra estremità. Ed ecco uno splendido pacco regalo a caramella senza scotch!