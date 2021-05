Come fare degli ottimi pomodori secchi in casa spendendo appena un paio di euro

Il pomodoro è indubbiamente l’alimento più utilizzato e apprezzato nella cucina italiana. Un vero e proprio simbolo di italianità nonostante le sue origini siano sudamericane.

Per comprendere il legame che unisce gli italiani a questo “frutto” un esempio è particolarmente emblematico. Sul finire dell’estate, nelle regioni del Sud e non solo, parte la consueta “corsa” al pomodoro. Decine di cassette di legno, stracolme di meravigliosi pomodori dal colore rosso intenso e dai profumi inebrianti, riempiono i pianerottoli di ogni casa. Una volta accaparrati i pomodori migliori si procede a preparare le scorte per l’inverno. Passate, salse, pelati, pomodori secchi e chi più ne ha più ne metta!

I pomodori secchi sono conosciuti e venduti ormai in tutto il mondo

Il pomodoro secco col tempo ha saputo guadagnarsi un posto di tutto rispetto nella cucina nazionale e non solo. Il suo sapore unico, le ottime proprietà nutritive ed antiossidanti e la facilità di conservazione hanno reso questo prodotto italiano conosciuto in tutto il mondo.

Benché sia semplice trovarli in qualunque supermercato, i pomodori secchi fatti in casa sono tutta un’altra storia. Una genuina ricetta casalinga non è certamente paragonabile alla lavorazione di un prodotto a livello industriale. E poi perché comprarli quando si possono fare degli ottimi pomodori secchi in casa spendendo appena un paio di euro? Se poi i pomodori sono già in frigo allora non serve spendere nulla!

Nella scelta dei pomodori ci si può sbizzarrire. Va benissimo il San Marzano ma può essere utilizzato anche il Datterino o il Ciliegino.

Ecco il metodo tradizionale

Per fare degli ottimi pomodori secchi in casa spendendo appena un paio di euro servono solo due ingredienti: pomodori e sale.

Innanzitutto bisogna lavare bene i pomodori e lasciarli asciugare. Una volta asciugati vanno tagliati a metà sul lato più lungo e disposti su un piano con la parte tagliata verso l’alto.

Tradizionalmente i pomodori secchi sono disposti su un canniccio o una stuoia. In alternativa è possibile utilizzare un vassoio, delle tavole, delle cassette di legno, una griglia o anche una zanzariera.

Una volta disposti i pomodori sul ripiano occorre cospargerli di sale e metterli al sole. Il sole è fondamentale. Devono prenderne il più possibile e la sera vanno coperti per ripararli dall’umidità.

In circa 8/10 giorni i pomodori saranno pronti per essere gustati. Basta solo una veloce sbollentata in acqua e aceto e poi condirli come si desidera.

Ecco un’altra sfiziosa ricetta per preparare i pomodori secchi al forno.