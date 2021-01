Per chi, con l’esercizio fisico, punta ad avere dei pettorali scolpiti, ecco come fare davvero bene gli addominali a casa tra serie e ripetizioni.

Perché spesso, nonostante l’impegno e tanta fatica, i risultati che si ottengono per rassodare e per tonificare l’addome non sono quelli sperati. Inoltre, quando si eseguono gli addominali bisogna fare sempre molta attenzione alla postura.

Ecco come fare davvero bene gli addominali a casa tra serie e ripetizioni

Nel dettaglio, fare gli addominali in modo corretto significa prima di tutto preservare non solo le articolazioni della schiena. Ma anche la muscolatura e le articolazioni delle spalle e del collo.

Di conseguenza, gli addominali sono corretti solo quando gli esercizi non prevedono mai dei movimenti in torsione. In quanto questi, alla lunga, possono essere davvero dannosi per la colonna vertebrale.

Detto questo, fare gli addominali significa andare a sollecitare e a rinforzare i muscoli dell’addome. E dato che trattasi di un esercizio fisico basato sulla forza, e non sulla resistenza, praticamente non ha mai senso fare delle sessioni di esercizi addominali da trenta o addirittura da quaranta ripetizioni alla volta.

Una serie di esercizi addominali, infatti, non dovrebbe mai essere superiore alle quindici ripetizioni. E questo quando l’obiettivo è proprio quello del potenziamento muscolare. Con un numero delle serie che, per esempio, può variare da un minimo di tre per i principianti, ad un massimo di sei per chi, invece, ha già sviluppato e maturato una maggiore resistenza allo sforzo.

Per averli scolpiti si parte sempre dalla tavola

Oltre che a casa o in palestra, inoltre, gli addominali, prima che con l’esercizio fisico, si scolpiscono pure e soprattutto a tavola.

E questo seguendo sempre un regime alimentare sano, equilibrato e appropriato. Non a caso, quando si fa esercizio fisico, ci sono dei cibi da inserire sempre nella dieta. Per sapere quali sono basterà leggere questo articolo.