Come fare da soli le acciughe sotto sale, una ricetta facilissima

Come fare da soli le acciughe sotto sale. Perfette sui crostini, nella pizza e nelle salse, sono un cibo saporito e tradizionale del Mediterraneo che si prepara in modo davvero veloce. Ecco le istruzioni complete di questa ricetta facilissima, fornite dal nostro Staff di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti per otto persone

a) 2 kg di acciughe freschissime;

b) 2 kg di sale grosso.

Procedimento

Acciughe sotto sale una ricetta facilissima. Si aprono le acciughe lungo il ventre e si puliscono con cura. Si eliminano le teste, si lavano e si asciugano con carta da cucina.

Ora bisogna sistemarle le une accanto alle altre in un grosso vaso chiuso, di vetro, di coccio o di ceramica. Va bene anche un grosso vaso per le piante da appartamento, purché si possa chiudere bene il fondo e che sia completamente nuovo.

Una volta sistemato bene sul fondo del vaso un primo strato di acciughe, si prosegue spolverizzando con abbondante sale grosso tra l’uno e l’altro.

Al termine degli strati si copre di sale e si appoggia su tutto una grossa pietra. Gli strati devono restare a riposare, coperti e compatti per un paio di giorni.

Trascorsi i due giorni, preparare la salamoia sciogliendo 300 grammi di sale grosso in un litro d’acqua e portando a bollore. Spegnere il fuoco e lasciar raffreddare bene.

Versare la salamoia sulle acciughe e coprirle nuovamente con il sale e la pietra. Volendo, si può ripetere una nuova salamoia dopo quindici giorni per altre due volte.

La salamoia è pronta dopo un mese di riposo in ambiente fresco e buio. Una volta aperto il vaso, si può anche decidere di trasferire le acciughe sott’olio. In tal caso si arrotolano intorno a un pezzetto di peperone rosso o giallo sottaceto, oppure attorno a un’oliva verde. Poi si arrotolano a mano e si ripongono in un vasetto che si riempie d’olio extravergine di oliva quando le acciughe arrotolate arrivano al bordo.

Le acciughe sott’olio sono un alleato perfetto quando bisogna preparare un antipasto semplice e veloce.

Abbiamo visto, dunque, come fare da soli le acciughe sotto sale: una ricetta facilissima.