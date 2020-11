Negli ultimi mesi ci siamo abituati a sanificarci le mani ad ogni angolo della città con gli spray e i gel igienizzanti. Non tutti sanno che questi prodotti sono nati da oltre un secolo. L’inventore dell’Amuchina, Oronzio De Nora, è un ingegnere di Altamura nato nel 1899 che lo brevettò all’età di 22 anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu Goldie Lippman a sperimentare diverse misture di gel senz’acqua e a prevalenza di alcool. Cercava un’alternativa alla trielina per smacchiare le mani dal nerofumo della fabbrica di copertoni. Ecco oggi le novità, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa, per rendere meno aggressivi e anche un po’ più divertenti i disinfettanti ad azione immediata.

Il boom dei gel arricchiti

Gel, spray e salviette disinfettanti, per la maggior parte, sono a base di derivati alcolici o azoto. Alcuni, che adoperiamo soprattutto nelle boutique e nei ristoranti, risultano meno aggressivi grazie a fragranze ed emollienti come aloe vera, lavanda e camomilla. I gel arricchiti sono sempre più diffusi. Ci sono quelli addizionati di sostanze particolari come oli essenziali o glitter. Altri sono stati trasformati in mousse al pompelmo o al cocco, altri sono aromatizzati al pepe rosa, al patchouli o al lampone. Per chi ha mani che si screpolano facilmente, sono perfetti quelli a base di arnica e proteine della seta, oppure a base di olio di lavanda. I più costosi, da tenere in borsetta o da mettere nell’ingresso di casa, sono arricchiti con estratti di mirtillo rosso, mela cotogna, centella asiatica.

Come fare da soli il gel igienizzante profumato e divertente

Come fare da soli il gel igienizzante profumato e divertente è presto detto. Ci si mette più tempo a procurarsi gli ingredienti in giro per i negozi o sul web che a farlo. Perché per il fai da te occorrono veramente pochissimi minuti. Per farne una bottiglia, occorrono 830 ml di alcol etilico al 96%, 45ml di acqua ossigenata, 15 ml di glicerolo al 98%. Si aggiungono infine 100 ml di acqua distillata. Completare ora con un goccio del proprio profumo o di un olio essenziale che piace a tutti, come il sandalo, la rosa, la lavanda.