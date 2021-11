Acconciare i capelli, alcune volte, è un optional in più che ci concediamo per sfoggiare qualcosa di diverso che dà un nuovo aspetto al viso.

Altre volte, invece, è una necessità perché i capelli non collaborano stando in ordine da soli oppure perché non abbiamo avuto il tempo di lavarli.

L’acconciatura di cui parleremo in questo articolo può rientrare in entrambe le categorie ed essere contemporaneamente un vanto e la soluzione di un problema.

Inoltre, è una delle più richieste del momento e interamente made on Instagram.

A lanciarla, infatti, è stata Chiara Ferragni, madrina di tanti degli ultimi trend, anche in fatto di capelli.

Tra queste righe, però, scopriremo tutti i segreti per replicarla a casa e farla senza l’aiuto del meraviglioso Manuele Mameli, hair stylist e truccatore della queen italiana dei social.

Sbarazzina ma irresistibile

Sono proprio queste le due principali caratteristiche dell’acconciatura perfetta per ogni stagione, per la quotidianità o per gli eventi più glam.

Quel tocco in più che addolcisce il viso e valorizza tutte le sfumature, naturali e non, della chioma.

Si tratta di un semi raccolto che sarebbe la soluzione migliore per camuffare i capelli leggermente sporchi.

Infatti, è una mezza coda che poi viene trasformata in un top knot ossia uno chignon più alto.

Andiamo a scoprire tutti i passaggi.

Come fare da sole quest’acconciatura che tutte stanno chiedendo al parrucchiere e perfetta per mascherare i capelli sporchi

Come prima cosa rinfreschiamo i capelli con lo shampoo a secco e cotoniamoli leggermente con un pettine.

Realizziamo una mezza coda molto alta tirando tutti i capelli all’indietro oppure lasciando qualche ciocca sciolta ad incorniciare il viso.

Per fissare la coda, sarebbe meglio utilizzare un elastico trasparente in gomma, stando attenti a non forzarlo troppo.

Ora, dividiamo in due parti i capelli racchiusi nella mezza coda e arrotoliamoli in senso opposto lasciando sporgere la punta finale di lato.

Fissiamo, poi, con delle forcine per acconciatura del colore che più si amalgama a quello della nostra chioma.

A questo punto completiamo il tutto realizzando delle onde larghe con una piastra e aprendole con le dita.

Non dovremmo essere troppo precise perché l’idea di questo look d’ispirazione è volutamente “messy” e cioè disordinata.

Infine, completiamo con un velo di anti-crespo e lacca spray.

Ecco, allora, come fare da sole quest’acconciatura che tutte stanno chiedendo al parrucchiere e perfetta per mascherare i capelli sporchi.

