cena Invitiamo a cena amici o parenti e desideriamo servire un menù a base di pesce, ma abbiamo un budget modesto e poco tempo a disposizione. Preparare un menu di pesce economico, senza rinunciare al gusto e senza impegnare un’intera giornata, è assolutamente possibile. Ecco allora come fare bellissima figura a cena con un menu di pesce spendendo pochissimo.

Il segreto è scegliere ricette che possano essere preparate in anticipo, il giorno prima per esempio, comprare del pesce già pulito e cucinare piatti gustosi ma semplici. Vi proponiamo qui un menù di 4 portate: antipasto, primo, secondo e dolce.

Antipasto. 4 Mini Cheesecake al salmone

È questa la versione salata del dolce americano. Il procedimento è la stesso. Frullare 200 gr di crackers e unire 100 gr di burro fuso per la base. Rivestire degli stampini di carta forno e versare il composto livellandolo con le mani. Lasciare riposare in frigorifero. Per la crema, unire in una ciotola 150 gr di yogurt greco con 300 gr formaggio spalmabile, aggiungere un pizzico di sale e pepe e amalgamare. Aggiungere la crema agli stampini livellandola con una spatola. Tenere in frigo per 4 ore. Decorare con pezzi di salmone affumicato e i semi di chia.

Primo. Spaghetti alle vongole per 4 persone

È questo un primo piatto semplice, ma apprezzato da tutti. Qui la ricetta di questo primo piatto estivo da 10 e lode con una cremina degli spaghetti alle vongole saporitissima. È possibile aggiungere dei pomodorini al sughetto delle vongole, se apprezzati, oppure lasciare in bianco come nella ricetta originale.

Secondo. Insalata di polpo con le patate per 4 persone

È questo un piatto intelligente poiché si può preparare la sera prima. L’unica accortezza è utilizzare questo metodo per evitare la gommosità della carne dei frutti di mare e conservare una carne tenera. Vediamo il procedimento.

Lessare un polpo in abbondante acqua salata aggiungendo una foglia di alloro per circa 30-35 minuti. Una volta cotto lasciarlo raffreddare nella sua acqua. Tagliare il polpo a pezzetti. Lessate 5-6 patate e, una volta raffreddate, tagliarle a cubetti. In una ciotola aggiungere il polpo, condire con succo di limone, prezzemolo fresco tritato, sale, pepe e olio. Aggiungere le patate e mescolare.

Dolce. 4 Mini Cheesecake alle albicocche

Proponiamo, a conclusione del menu, la ricetta di questa straordinaria cheesecake, perfetta per una colazione light con pochissime calorie. È la scelta Ideale per questo menù che si apre con una cheesecake salata. La ricetta è per 12 piccole porzioni. Dimezzando le quantità degli ingredienti, sarà possibile realizzare 4 cheesecake della dimensione giusta per questo pasto.