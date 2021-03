È molto frequente ridurre il problema della muffa ad un problema solo estetico delle nostre case. In realtà, la muffa porta conseguenze indesiderate in qualsiasi luogo si formi.

Le conseguenze sulla salute di chi vive in quelle case possono essere molto dannose. Infatti, i bambini che vivono in un ambiente così contaminato sviluppano allergie e disturbi che possono diventare permanenti. Come fare a risolvere il problema in maniera definitiva? Innanzitutto, vediamo come fare attenzione alla pericolosità di alcuni tipi di muffa e come riconoscerli.

I colori delle muffe

La classificazione delle muffe pericolose avviene tramite i colori. Infatti esiste una differenza tra la muffa verde e quella nera. Con questo parametro capiamo anche di quale fungo si tratta.

Le muffe verdi proliferano un po’ ovunque, anche su alimenti come pasta e pane. Se un alimento ad esempio si lascia nel frigo per troppo tempo si può trovare uno strato di muffa sopra. Questo tipo di muffa è la Penicillium. Nasce anche ad alte temperature e va necessariamente rimossa o meglio ancora, si consiglia di sbarazzarsi dell’alimento dove è nata.

Un fungo invece, appartenente alla famiglia delle muffe nere, è l’Aspergillus. Questo tipo di muffa provoca numerose malattie respiratorie. Come riconoscerlo? Semplicemente dall’odore. Infatti, ha un odore persistente e sgradevole.

Tra l’altro, la cosa inaspettata è che questo tipo di fungo non ha bisogno di umidità. È quindi più insidioso, infatti queste muffe vengono chiamate muffe asciutte. Provoca malattie respiratorie e allergie.

Le muffe nere sono molto pericolose perché le sostanze che rilasciano nell’ambiente indeboliscono il sistema immunitario portando a conseguenze gravi.

Risolviamo il problema

È molto importante rimuovere al più presto questo tipo di muffa con trattamenti appositi. Non è necessario chiamare esperti. Presso nei supermercati esistono molti prodotti adatti per quest’uso così specifico. Ricordiamo di farlo abbastanza presto in modo da evitare qualsiasi eventuale danno fisico.

Ecco perciò come fare attenzione alla pericolosità di alcuni tipi di muffa e come riconoscerli.