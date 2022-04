Quante volte avremo cucinato ricette che impiegavano il solo albume? Per non gettare nel residuo dei rifiuti umidi gli albumi avremo di sicuro preparato spumini e meringhe. Questo accadeva fino ad oggi ma d’ora in poi impiegheremo i bianchi dell’uovo per un rimedio delle nonne.

Come fare ad avere capelli straordinariamente lisci effetto piastra con queste maschere fai da te completamente naturali e antispreco

Quando ancora non c’erano, infatti, le piastre extraliscio, le nonne usavano gli albumi d’uovo per una maschera effetto liscio. Questa ricetta che andremo a conoscere non appesantisce il capello ma allo stesso lo nutre. L’umidità è il nemico numero uno della piega liscia e setosa ma grazie all’albume d’uovo questa non sortirà alcun effetto. Inoltre è una maschera totalmente naturale e antispreco. Vediamo quindi come preparare l’impacco.

La maschera lisciante naturale

Per prima cosa separeremo le chiare dai tuorli e metteremo alla mano uno sbattitore elettrico. Ora monteremo a neve ferma gli albumi per circa 5 minuti. Laviamo, quindi, i capelli e prima del risciacquo stendiamo le chiare montate aiutandoci con un pettine. Applichiamo lungo tutta la lunghezza la spumiglia e lasciamo agire per almeno 5 minuti. Sciacquiamo bene e asciughiamo. Vediamo ora un’altra ricetta per una maschera lisciante.

La maschera lisciante naturale con farina di riso

Una valida alternativa per i nostri capelli lisci con farina di riso e latte. Ecco come possiamo prepararla. Mettiamo in una terrina 4 cucchiai di farina di riso con un cucchiaio di miele e due cucchiai di latte. Mescoliamo con un cucchiaino e applichiamo su tutta la lunghezza del capello. I tempi di posa sono abbastanza lunghi. Gli esperti consigliano di lasciare agire il composto lisciante addirittura due ore avvolgendo i capelli in una pellicola per alimenti. Al termine della maschera sciacquiamo con abbondante acqua fredda e asciughiamo aiutandoci con un pettine a denti larghi. Ricordiamoci sempre di asciugare i capelli con il phon ad aria fredda per un effetto extra liscio.

La maschera lisciante naturale da notte

Come sappiamo l’aloe e l’olio di cocco sono ingredienti usati frequentemente per il benessere del cuoio capelluto e degli steli. Per la ricetta ci occorreranno il gel di aloe vera, latte di cocco o del miele.

Mettiamo in una terrina 5 cucchiai di aloe vera con un cucchiaio di miele e 2 cucchiai di latte di cocco. Mescoliamo il tutto e applichiamo sui capelli. Indossiamo una cuffia per capelli e lasciamo agire per tutta la notte. La mattina sciacquiamo e laviamo con uno shampoo delicato. I nostri capelli saranno lisci come se avessimo passato la piastra più volte.

Abbiamo spiegato come fare ad avere capelli staordinariamente lisci effetto piastra con pochi ed economici ingredienti.

