Dopo quasi un anno dalla comparsa dei primi casi di Covid 19, tutti sono a conoscenza dei vari sintomi. Alla prima febbre o dolore muscolare, immediatamente ci attiviamo e chiamiamo il medico di famiglia per sapere cosa fare. Con l’ultima crescita dei casi, la maggior parte degli italiani ha avuto a che fare almeno una volta con tamponi e isolamento.

Con una media di 200.000 test al giorno, la seconda ondata di coronavirus ha visto un forte aumento di tamponi effettuati. Tra questi, è cresciuto molto il numero dei tamponi rapidi, meno affidabili di quelli molecolari, ma più convenienti per quanto riguarda prezzo e tempo di attesa. Se questi ultimi danno una riposta sulla nostra positività al coronavirus davanti ai nostri occhi, come fare a sapere gli esiti del tampone molecolare?

Consultazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico

Prima di tutto è importante sottolineare che la scelta della modalità di comunicazione dell’esito dei tamponi è affidata a ogni singola Regione. Non è quindi strano che diverse Regioni italiane comunichino i risultati ai pazienti in modi diversi.

Durante la seconda ondata, molte Regioni italiane hanno attivato la possibilità di consultazione dell’esito dei tamponi attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia sono solo alcune. Si può accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico mediante le credenziali richieste dalla Regione. Per alcune, come la Toscana, servono le credenziali SPID o i codici della carta d’identità elettronica. Una volta effettuato l’accesso basterà seguire le istruzioni presenti sul portale.

Portali online dedicati e altre modalità

Alcune Regioni italiane hanno optato per modalità diverse. La Regione Puglia, per esempio, ha attivato un servizio online attraverso il quale è possibile consultare l’esito del proprio tampone. In questo caso, il risultato viene caricato tra le 36 e le 72 ore dopo l’esecuzione del tampone e vi rimane disponibile per 45 giorni.

Gli esiti dei tamponi effettuati presso l’AUSL di Modena, invece, possono essere comunicati sia attraverso il già citato Fascicolo Sanitario Elettronico sia via sms. È aperta anche la possibilità di ritirare personalmente i referti: basta scaricare e stampare il modulo presente sul sito dell’AUSL.

Come fare a sapere gli esiti del tampone se la propria ASL non ha ancora attivato questi servizi online? In questo caso bisogna aspettare una comunicazione da parte del proprio medico curante. È infatti compito suo accedere ai portali riservati ai medici, consultare gli esiti e comunicarceli attraverso una telefonata, un messaggio o una mail.