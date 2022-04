Se per molti l’esercizio fisico è importante in previsione dell’estate, di sicuro la dieta è fondamentale per qualsiasi giorno dell’anno. Certo, qualche eccezione possiamo permettercela, in fondo lo fanno anche gli atleti professionisti. Una corretta e sana alimentazione è, però, sicuramente l’ideale per tenerci in forma e allontanare quanto più possibile determinate patologie.

Di colesterolo alto soffre soprattutto la popolazione maschile, ma gli studi scientifici dimostrano che dopo i 50 anni, il dato delle donne si equipara a quello degli uomini. Questo, spesso, per colpa delle alterazioni ormonali che si verificano proprio con l’ingresso nella menopausa. È la cessazione della produzione degli estrogeni nelle ovaie la causa più ricorrente.

Per emendare a questo problema, si può pensare di intervenire sull’alimentazione, andando ad arricchirla con ciò che serve al corpo per abbassare i livelli di colesterolo. Andiamo a vedere, allora, alcuni piatti che, introdotti nella dieta, possono essere consumati per ridurlo e tenersi in forma.

Sono i legumi, principalmente, a essere tra i più consigliati per i problemi cardiovascolari. Di conseguenza, non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. Anche d’estate, quando si pensa che possano essere troppo pesanti. Vedremo che non è così.

Le zuppe a base di legumi spopolano nella stagione invernale. Tuttavia, esistono altre alternative da consumare sia in primavera che in estate. Pensiamo, per esempio, ai ceci.

Come fare a perdere peso per le donne in menopausa abbassando il colesterolo con questi 3 piatti da inserire nella dieta settimanale

Con questi si può preparare una buonissima salsa arricchita dal basilico. Si chiama hummus, ha una tradizione araba, e può essere spalmata su un pane integrale, da consumare per un pranzo veloce. È preparata con ceci, crema di sesamo, aglio, succo di limone, olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Si frulla tutto insieme e il risultato finale è davvero gustoso e benefico per l’organismo.

Se pensiamo poi alla lenticchia, ci viene subito in mente il periodo di Natale o il giorno di Capodanno. La tradizione dice che porterebbero soldi a chi le mangia. Qualche fortunato, magari, sarà d’accordo con questa frase, ma di sicuro, se non i denari, apporteranno molte sostanze utili per il nostro benessere. Anche con il caldo? Sì, anche con temperature ben più alte di quelle invernali. Per esempio, un’insalata fredda a base di lenticchie. Da arricchire, poi, a seconda dei gusti, con cipolle, pomodorini, peperoni a corno, pepe e basilico. Oppure con rucola, songino o insalata riccia.

Infine, non può mancare un dolce. Una mousse leggera e delicata a base di yogurt magro, con frutti di bosco come i lamponi o i mirtilli, oppure con kiwi gold o mele. Per non parlare poi di avena e crusca, con un cucchiaino di miele a condire il tutto.

Ecco come fare a perdere peso per le donne che entrano in menopausa, con tre semplici piatti da introdurre nella propria dieta settimanale. Perché i legumi non sono solo cibi invernali, ma hanno delle notevoli proprietà nutritive anche in primavera ed estate. Basta semplicemente cambiarne la preparazione.

