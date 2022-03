Come fare a meno di carne e pasta comprata in negozio salvando il primo piatto del pranzo domenicale

Il pranzo della domenica, si sa, è speciale. È un giorno di festa in cui tutta la famiglia è a casa ed è piacevole festeggiare preparando un cibo particolare. Si ha più tempo a disposizione per cucinare e ci si può dedicare, magari, anche alla preparazione di un pranzo particolare. Ma c’è la crisi, i prezzi sono alti e non sempre si ha voglia di spendere per cucinare qualcosa di sfizioso. Non sempre, però, un pasto invitante deve essere sinonimo di spesa eccessiva. Con un pò di fantasia è possibile cucinare anche a costo quasi zero.

Gli ingredienti che non possono mancare

Come fare a meno di carne e pasta acquistata per preparare un pranzo della domenica che accontenta tutti? Una soluzione potrebbe essere quella di preparare pasta fresca fatta in casa con farina rimacinata di grano duro (farina di semola) e acqua. Si tratta di una preparazione molto semplice con cui è possibile, facilmente, realizzare deliziosi fusilli, orecchiette o strozzapreti.

In alternativa possono essere realizzati, sempre in casa, gnocchi di patate o pasta all’uovo. Ma in questo caso, sicuramente, l’impasto e la realizzazione sarebbero molto più laboriosi. Un’altra possibilità è quella di realizzare delle crespelle con uova, farina, latte e burro. Anche se in questa preparazione sono richiesti meno ingredienti, sicuramente la lavorazione richiederà molto meno tempo.

Come fare a meno di carne e pasta comprata in negozio salvando il pranzo domenicale

Una volta deciso quello che sarà il primo piatto fatto in casa resta da decidere con cosa condirlo. Evitando la carne, ovviamente, non sarà possibile optare per un ragù. Per un condimento ricco e degno di un pranzo domenicale si potrà pensare o a un sugo alla genovese vegetariano o a un pesto fatto in casa.

Nel primo caso occorre avere qualche carota, qualche cipolla e diverse coste di sedano. Le verdure vanno mondate e ridotte a cubetti prima di essere poste in un tegame con abbondante olio di oliva. La cottura di questo condimento è molto lunga ma il sapore rilasciato dalla verdure stufate sarà degno della nostra pasta fatta in casa.

In alternativa è possibile realizzare un pesto artigianale o con il classico basilico (difficilmente reperibile in questa stagione) e pinoli o con pomodori secchi, mandorle e aglio. In entrambi i casi si tratta di un condimento veloce da realizzare ma dal gusto fresco e deciso.