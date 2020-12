Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le vongole rappresentano uno degli ingredienti più importanti della cucina italiana, spesso scelte per alcuni piatti iconici della tradizione. Sono naturalmente ricche di sali minerali, come magnesio e potassio, che assicurano una ricarica di energia all’organismo. Inoltre apportano quantità significative di vitamine A, B e C utili a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento e rafforzare il sistema immunitario.

Le vongole sono consumate pressoché ovunque sullo Stivale, soprattutto durante il periodo delle festività natalizie. Solitamente i cenoni di Natale e Capodanno sono quasi esclusivamente a base di pesce, dall’antipasto al secondo. Ma il periodo delle feste è anche il momento in cui è più difficile trovare del pesce che sia fresco, proprio perché ve ne è una grande richiesta. Ecco dunque che questo articolo vuole essere una mini guida su come fare a capire se le vongole sono fresche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come fare a capire se le vongole sono fresche

Ebbene come molti sanno, le vongole vanno vendute vive e devono essere conservate tali fino al momento della cottura. La prima cosa da fare, quindi, quando si acquistano delle vongole è assicurarsi che lo siano. Dunque è importante controllare che i gusci siano ben chiusi, in gergo si dice che le vongole devono essere serrate. Se invece appaiono socchiuse si utilizzerà la tecnica delle “antenne”. Infatti sia le vongole veraci che quelle di allevamento sono dotate di piccole protuberanze, simili proprio ad antenne. Le prime ne hanno 2 distanziate fra loro, le seconde ne hanno 2 ravvicinate. Per capire dunque se le vongole sono vive basterà sfiorare delicatamente le antenne, se queste si ritraggono velocemente l’animale è in vita.

Non vanno invece acquistate vongole che appaiono aperte o rotte. Se qualcuna di queste è finita per sbaglio nel nostro sacchetto suggeriamo di gettarla nei rifiuti.

L’importanza dell’ammollo

Infine ricordiamo che una volta acquistati questi molluschi è bene lasciarli in ammollo per circa tre ore in acqua fresca con l’aggiunta di una manciata di sale grosso. Le vongole immerse cominceranno pian piano a schiudersi leggermente, permettendo di filtrare le impurità che saranno eliminate attraverso la fessura e si depositeranno sul fondo. In questa maniera si riduce il rischio di trovare spiacevoli granelli di sabbia nei piatti a base di questo succulento crostaceo.

Abbiamo dunque cercato di fornire informazioni utili su come fare a capire se le vongole sono fresche.