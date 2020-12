Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un tocco speciale da dare al dolce che non mancherà sulle tavole degli Italiani, divisi solo nella scelta fra panettone e pandoro. Perché non tutti e due e semmai farciti per renderli ancora più buoni. Vediamo allora come farcire divinamente panettoni e pandoro con gustosissime creme casalinghe.

Farcitura con crema

Dovendo scegliere un pandoro o un panettone da farcire meglio considerare i pandori naturalmente senza farcitura. Per i panettoni è preferibile scegliere quelli senza canditi, che si prestano meglio ad essere farciti. Una crema che sicuramente si può preparare e che più si addice alla farcitura è la classica crema Chantilly. Ma si può anche farcire con della crema all’arancia, della crema diplomatica, o della crema variegata al cioccolato, della crema al mascarpone o della crema ai pistacchi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Oltre alla crema, le fette del dolce natalizio si possono bagnare delicatamente con un’acqua profumata con aggiunta di alcool e zucchero. Per l’alcool dipende dai gusti e dalla presenza di chi consumerà: del rhum o del whisky sono degli abbinamenti classici. Uno o 2 cucchiaini da diluire in acqua e zucchero e da spruzzare sulle fette di pandoro o di panettone.

Per la farcitura si legga di seguito.

Farcitura con gelato

La farcitura con il gelato dona ai due classici del Natale un gusto sorprendente. Si può scegliere il gusto che si vuole come cioccolata, crema, nocciole, stracciatella ecc.

Si taglia la base a cerchio e si taglia con un coltello la cupola in modo da lasciare 2 o 3 centimetri di spazio ai bordi. Si può irrorare leggermente il pandoro di acqua e alcool o con una base analcolica. Si fa ammorbidire il gelato e si riempie la cupoletta secondo il gusto che si preferisce, anche mettendo diversi gusti a strati. Fra un po’ di gelato e l’altro si possono anche aggiungere dei pezzi di pandoro tagliato dalla parte che si è tolta prima.

Come farcire divinamente panettoni e pandoro con gustosissime creme casalinghe

Si chiude con la base tagliata e si versa sopra del cioccolato fondente sciolto, nero o bianco. Al di sopra del cioccolato prima che si raffreddi, si possono aggiungere altre decorazioni. Si può spruzzare sapientemente dello zucchero a velo, così da richiamare la neve. Noi consigliamo una o due ciliegie in marzapane o delle amarene sotto spirito come a formare un cerchio. Si mette in freezer e si tira fuori mezz’ora prima di servire. Successo assicurato.

Ecco un altro modo per farcire di crema un pandoro.