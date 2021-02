Da cuccioli sono batuffoli dal pelo bianco come la neve. Tuttavia, diventando grandi, il manto dei cani bianchi comincia a sporcarsi. Visivamente, l’aspetto più fastidioso sono le macchie gialle che si creano in alcune zone del corpo. Se per il cane questo cambiamento non ha alcuna importanza, per il padrone può essere sinonimo di sporco o di trascuratezza.

La cura del pelo, e una corretta toelettatura, sono tra le poche soluzioni al problema. Ma non si vuole rischiare di spendere tutti i propri soldi portando settimanalmente il cane dal toelettatore. Allora, ecco come far tornare bianco e candido il pelo giallognolo del nostro cane in poche mosse.

Perché il pelo diventa giallo

Come accadrebbe in natura, il pelo bianco del cane, tende a sporcarsi facilmente. L’ingiallimento dipende dal contatto con acqua (lacrime, saliva) e altre sostanze che non sono necessariamente sinonimo di sporco. Da bianco candido, il pelo vicino la bocca, sotto gli occhi, dell’inguine e delle zampe, diventa marrone-giallo.

Se non si agisce preventivamente, il pelo umido si ossida velocemente e si macchia irrimediabilmente. Farlo tornare di quel bianco immacolato sarà molto complicato, ma esistono comunque delle soluzioni veramente efficaci.

Come far tornare bianco e candido il pelo giallognolo del nostro cane

È sbagliata la credenza che il cane bianco debba essere lavato continuamente. Anche lui possiede una patina idrolipidica che non va intaccata con lavaggi frequenti, né con prodotti aggressivi. Per prevenire che il pelo bianco si macchi o si inscurisca è necessario asciugare le zone dove il pelo resta costantemente umido (sotto gli occhi, zampe, zone perianale, genitali, baffi). Mentre la spazzolatura può essere fatta ogni giorno. Essa aiuta a mantenere pulito e privo di nodi il pelo.

Per quanto riguarda il lavaggio del cane, non deve essere fatto più di una volta ogni due settimane. È necessario uno shampoo “sbiancante” appositamente creato per i cani bianchi. È bene effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante ma delicato. Poi si procede con l’applicazione dello sbiancante composto da un pigmento che schiarisce le parti gialle.

Quando, invece, si vogliono trattare solo le parti critiche si procede con una pulizia con prodotti a secco. Esistono in commercio detergenti lenitivi o salviette specifiche da passare solo nelle parti interessate. Tra i rimedi naturali ci sono l’amido di mais e il bicarbonato di sodio da usare disciolti con poca acqua tiepida. Si passano sulla zona, si lasciano agire e si pettina il pelo.

