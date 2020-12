Il periodo natalizio può essere problematico per chi ha la pelle a tendenza acneica. Infatti, tra le abbuffate di Natale e Capodanno si mangia molto e non sempre in modo salutare. Le verdure non abbondano e la pelle tende a congestionarsi. Non stupisce quindi svegliarsi i giorni dopo con qualche brufolo e qualche chilo in più.

Se per perdere peso possiamo affidarci a esercizi brucia grasso, per far sparire i brufoli abbiamo diverse soluzioni. Tra queste ci sono le classiche maschere all’argilla, l’applicazione di Tea Tree Oil o, nei casi più gravi, le terapie dermatologiche. Chi sapeva però che è possibile combattere l’acne anche con la luce LED?

Come far sparire i brufoli con questo sistema usato dalle star

Anche se non potevamo neanche immaginarlo, è proprio così: si possono combattere i brufoli con la luce LED. Da qualche anno esistono in commercio delle maschere LED che spopolano soprattutto tra le star. Girando per i social, infatti, non è raro imbattersi in foto di celebrità con queste maschere LED sul viso.

Utilizzare le maschere LED è facilissimo. Basta infatti appoggiarle sul viso pulito e asciutto e tenerle in posa per il tempo indicato nelle istruzioni. È importantissimo seguire accuratamente le istruzioni di queste maschere e fare attenzione se si hanno pelle od occhi sensibili.

Come funzionano le maschere LED

Il sistema delle maschere LED utilizza diversi colori per diversi scopi. Per esempio, per l’acne e i brufoli sembra essere efficace la luce blu. Questa, infatti, sembra avere un effetto antibatterico sulla pelle del nostro viso, prevenendo così la formazione di brufoli. Inoltre, in commercio esistono anche dei dispositivi che permettono di fare un trattamento mirato. Posizionando queste “penne” sopra ai singoli brufoli si indirizzerà la luce blu solo nel punto desiderato.

Per chi soffre di acne può anche essere utile la luce gialla. In questo caso l’effetto lenitivo e decongestionante darà una mano nella battaglia contro i brufoli. Infine, la luce verde sembra essere efficace contro l’iperpigmentazione e quella bianca contro le infiammazioni. Ecco svelato come far sparire i brufoli con questo sistema usato dalle star. Teniamo a mente che è sempre importante fare attenzione a come reagisce la nostra pelle e prima di cominciare qualsiasi trattamento, è bene rivolgersi al proprio dermatologo.