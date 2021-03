Il modo in cui decidiamo di presentarci agli altri dice molto della nostra personalità, come del resto del nostro carattere. Si può capire molto di una persona dalla maniera in cui si cura, e in particolare dall’attenzione che pone sulla propria immagine. Sono tanti infatti ad essere particolarmente attenti al proprio aspetto fisico, in quanto vogliono giustamente apparire sempre al meglio, senza niente che non sia al proprio posto. A questo proposito, tra poco sveleremo come far sembrare i capelli puliti e presentabili ovunque e in ogni momento.

Un disagio diffuso

Infatti se alcuni non hanno interesse ad avere, ad esempio, le unghie e i capelli sempre curati, per altri invece non è così. Quest’ultimi infatti si sentirebbero incredibilmente a disagio a sapere che qualcosa relativa al proprio corpo non sia presentabile. Per questo sono sempre alla ricerca di metodi che permettano, anche lontano dalla comodità di casa, di non fare mai brutta figura. In questo articolo, come avremo capito, ne andremo a presentare uno molto interessante. Ecco dunque come far sembrare i capelli puliti e presentabili ovunque e in ogni momento.

Bicarbonato e cacao

Quello che andremo a rivelare è il metodo che ci permetterà di preparare un ottimo shampoo secco, da avere sempre con noi e utilizzarlo quando serve. Presentiamo una versione con solamente due ingredienti, reperibili molto facilmente, di modo da poter prepararlo in qualsiasi luogo, e non farsi mai trovare impreparati. Tutto quello di cui avremo bisogno è del bicarbonato e del cacao amaro. Quest’ultimo è maggiormente adatto per capelli di color castano o scuro, ma anche con tonalità più chiare noteremo di certo dei risultati. Andiamo dunque a mescolare i due ingredienti fino a creare un composto omogeneo.

A questo punto, andiamo ad applicarlo sui nostri capelli. Partiamo ovviamente dalla cute e, ciocca dopo ciocca, scendiamo giù fino ad arrivare alle punte. Lasciamo riposare il nostro shampoo secco per una decina di minuti. Dopodiché, delicatamente, andiamo a spazzolare per bene cercando di eliminarne tutti i residui. Ecco che con un composto semplicissimo da creare e velocissimo da applicare, avremo donato ai nostri capelli una lucentezza tutta nuova. Così facendo daremo a tutti l’impressione di avere una chioma pulita, lucente e a prova di appuntamento.