Come far seccare le erbacce velocemente: non usare il diserbante all’aceto, prova questo davvero efficace

Erbacce e malerbe infestanti possono rovinare in un attimo qualunque giardino. Come sbarazzarsene senza fare danni alle altre piante? Ecco la soluzione più efficace e quella da evitare assolutamente!

La primavera è arrivata e abbiamo ripreso ad allenare il nostro pollice verde. Stiamo preparando vasi, terrazzi e giardini per le nuove piante, ed ecco che ci tocca togliere le erbacce. Abbiamo provato qualsiasi metodo ma nulla sembra estirpare completamente queste fastidiose malerbe. Ci serve posto per le nostre stupende piante fiorite e colorate e non sappiamo cosa fare. Vediamo insieme quale diserbante può fare al caso nostro.

Come far seccare le erbacce velocemente, l’aceto e il sale servono davvero?

Il diserbante naturale più popolare del momento è sicuramente quello con soli due ingredienti, aceto e sale. Chi si vuole liberare delle malerbe in giardino avrà sicuramente provato questo mix casalingo. Anche se sembra essere efficace in alcuni casi, bisogna fare molta attenzione. Infatti, l’aceto anche se è un prodotto naturale è inquinante per il terreno. Il terreno ci mette molto per eliminarlo e non è un bene per la natura. Oltre al fatto che bisogna ricordare che non fa nessuna distinzione tra erbacce e piante ornamentali e da giardino. Il rischio è che con questo metodo casalingo il terreno perda i nutrienti fondamentali diventando poco fertile. Già in questo periodo dobbiamo fare molta attenzione alle gelate tardive se non vogliamo bruciare le nostre piante. Se poi dobbiamo anche preoccuparci che il terreno sia poco fertile, diventa un grosso problema.

Prova questo prodotto naturale dalle tantissime funzioni

Allora cosa possiamo utilizzare che non rovini il terreno ma che distrugga le erbacce? Il diserbante più efficace che puoi trovare in commercio è probabilmente quello a base di acido pelargonico. Ne esistono di diversi marchi, con un prezzo che si aggira intorno ai 15 € per 200 ml circa. Questo acido di origine naturale è molto utilizzato come base di diserbanti naturali biologici ma ha anche altri utilizzi. Si usa anche nell’industria della cosmetica e in natura si trova nelle piante Pelargonium. E quali piante fanno parte del genere Pelargonium? I gerani.

Per questo motivo possiamo utilizzare un trucco furbo e utilizzare l’olio o l’estratto di geranio per eliminare le erbacce. Se la superficie di terreno da ripulire è contenuta, basteranno poche gocce ed ecco fatto. Il terreno non subirà stress e non perderà nutrienti per la crescita di fiori e piante. In più, eviteremo di inquinare il terreno utilizzando l’aceto, difficilissimo da smaltire in natura. Oppure, più semplicemente piantare un paio di piante di geranio e aspettare che fioriscano! Così non ci saremo solo sbarazzati delle erbacce ma avremo anche balconi e giardini colorati.

Quindi, ecco come far seccare le erbacce velocemente e senza rovinare il terreno. I metodi naturali sono molto utili, ma non è detto che non facciano danni.