Il ciclamino è una pianta dai piccoli fiori dalle sfumature più varie. Prendersene cura è molto semplice, ma può succedere che improvvisamente questa smetta di produrre fiori. Come bisogna comportarsi in questi casi? Oggi vogliamo spiegare come far rivivere in un attimo il nostro ciclamino usando questo oggetto inaspettato che tutti possediamo.

Il bulbo

Una volta che il nostro ciclamino ha terminato il suo ciclo vitale, estraiamo il bulbo togliendo tutta la terra attorno alla pianta. A questo punto, con una forbice pulita e sterilizzata, tagliamo tutte le radici e le foglie attorno al bulbo. Una volta ricavato il solo bulbo, dobbiamo lavarlo e quindi lo mettiamo in una bacinella con dell’acqua. Con le mani delicatamente eliminiamo la terra e le impurità in eccesso. Dopo averlo asciugato con un panno, procuriamoci un coltello pulito e dividiamo con esso il bulbo perfettamente a metà. Prima di mettere a dimora nel terreno i bulbi, dovremo aspettare che la sua parte viva si sia però asciugata completamente.

L’uso della super colla

Facendo asciugare la parte viva del bulbo, si creerà una pellicola protettiva che permetterà al bulbo di proteggersi da funghi, muffe o batteri. Per far sì che si asciughi usiamo la super colla che cauterizzerà in fretta la parte viva. Il bulbo così non perderà più liquidi. A questo punto potremo dunque procedere alla messa a dimora del bulbo.

La messa a dimora

Per farlo ci servirà un vaso del diametro di almeno 10 centimetri che dovremo riempire con terreno soffice e ben drenato. Con un cucchiaino praticheremo un foro al centro del terriccio abbastanza profondo da permettere al bulbo di essere interrato per almeno un centimetro. Il bulbo dovrà essere inserito nel verso giusto. Questo significa che la parte che era a vivo dovrà essere rivolta verso una delle pareti del vaso, dunque né verso il basso, né verso l’alto. Vaporizziamo con abbondante acqua e mettiamo il nostro vaso in un luogo luminoso, ma lontano dai raggi diretti del sole. Ogni volta che il terriccio tenderà ad asciugarsi, vaporizziamo nuovamente. Nel giro di circa 2 settimane potremo notare che iniziano a spuntare delle foglioline: questo significa che il bulbo ha ricominciato a produrre.

Abbiamo visto come far rivivere in un attimo il nostro ciclamino usando questo oggetto inaspettato che tutti possediamo. Infatti, la super colla riuscirà a proteggere il nostro bulbo in modo che possa tornare ad essere nuovamente produttivo.

