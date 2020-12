Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono molte le donne che si chiedono come far perdere la testa agli uomini, sottovalutando alcune caratteristiche che non sono legate per forza all’estetica.

Una donna può essere attraente per un uomo ma non per forza può esserlo per un altro. Per questo motivo un studio ha messo in risalto delle caratteristiche femminili che fanno impazzire gli uomini.

Ebbene si, per far impazzire gli uomini bastano queste determinate caratteristiche:

Essere smart

Avere un’istruzione adeguata

Ricoprire posizioni di rilievo in società e sul lavoro.

Insomma una vera “wonder woman“. Una donna che sappia tener testa al proprio uomo su tutti i fronti, ambiziosa e intraprendente, capace di riuscire a realizzare i propri obbiettivi sia lavorativi che personali.

Tutte le donne vorrebbero avere queste caratteristiche, più concrete e meno sognatrici, determinate e non pigre. Insomma la donna perfetta esiste e può essere la vicina della porta accanto, ma anche chi non se lo aspetta.

Come far perdere la testa agli uomini con queste caratteristiche

Una caratteristica che identifica una donna di successo è indubbiamente una chiara, precisa e lineare comunicazione. Riuscire a farsi capire può essere la chiave giusta da parte di una donna per evitare discussioni a causa di malintesi o incomprensioni.

Una giusta arma di seduzione è essere smart. Una donna intelligente attrarrà un uomo altrettanto intelligente in quanto suo simile.

Altra qualità per far perdere la testa è l’indipendenza. Attraenti e impegnate vivono le loro giornate non in funzione del partner e senza dar conto delle proprie decisioni. Inoltre sono consapevoli delle difficoltà e degli impegni lavorativi, in quanto li vivono in prima persona e per questo sono più comprensive.

Un altro aspetto che una donna deve avere per conquistare un uomo è la pianificazione della propria vita. Una donna che sappia programmare la giornata districandosi tra famiglia e lavoro racchiude una delle caratteristiche che una donna dovrebbe avere.

Una donna può essere contemporaneamente quello che vuole, affascinante, bella, intraprendente, smart, sexy, affermata lavorativamente e socialmente ed essere alla pari del proprio partner.

La donna che non è consapevole delle proprie opportunità, che non ha obbiettivi e interessi può risultare meno interessante da parte di un uomo che cerca questo genere di stimoli, come la tranquillità, intelligenza ed altro.

Approfondimento

Gli uomini preferiscono le bionde. Ma è davvero così?