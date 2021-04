Coltivare una pianta di ananas non è affatto difficile come si possa pensare.

La pianta può essere curata sia all’interno che all’esterno della propria casa.

Nel caso in cui si scelga di avere una pianta di ananas all’interno della casa, essa conferirà un tocco di classe al proprio arredo.

Non si può però dire che possa produrre frutti di dimensioni notevoli. Il tipo di fiore e bacca prodotto in casa presenterà dimensioni ridotte rispetto al frutto cui siamo abituati. Se si desidera una pianta di ananas in appartamento si sceglierà la sua bellezza rispetto alla sua produttività.

Vediamo insieme invece come far nascere una piantina di ananas dagli scarti e a costo zero per il nostro giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Studiare il luogo in cui si desidera coltivare la pianta

Quando si desidera coltivare una pianta è necessario valutare il clima della zona in cui si desidera disporla.

Per far germogliare una pianta di ananas, l’ideale è abitare in una zona a clima mite. Questo perché la pianta non gradisce il freddo. Sarà dunque fondamentale la disponibilità di un luogo riparato che potrà essere un angolo del terrazzo o una zona del giardino.

Dopo aver comprato un frutto di ananas fresco e maturo si dovrà praticare un taglio netto all’altezza della base del ciuffo di foglie. L’operazione è semplice: tagliare il ciuffo dal frutto.

È importante lasciare un po’ di polpa attaccata all’estremità dell’ultima rosetta.

In alternativa, si potrà staccare il ciuffo dal frutto con la rotazione delle mani anziché utilizzare il coltello.

Un suggerimento importante riguarda il frutto: nella scelta dell’ananas i frutti freschi non devono essere eccessivamente maturi. Se la buccia del frutto è molle e le foglie si staccano facilmente, non è un frutto di ananas adatto alla coltivazione.

La cura per i dettagli

Lo step successivo riguarda la pulizia del ciuffo. Questo deve essere privato della polpa del frutto.

Questa operazione è molto delicata: infatti si dovrà avere molta cura dei filamenti, che verranno isolati. I filamenti diventeranno infatti le radici del nuovo frutto.

Una volta che il ciuffo è pulito e pronto bisognerà immergerlo in una ciotola con dell’acqua. Rimarrà in questa posizione sino a quando cominceranno a spuntare le radici. Una volta che le radici saranno abbastanza ramificate e robuste, sarà il momento di trasferire il ciuffo in un vaso con terriccio soffice.

La zona dovrà essere abbastanza soleggiata ma riparata. Per crescere e svilupparsi l’ananas ha bisogno di una temperatura costante di almeno 15 gradi.

Inoltre è fondamentale che, durante l’estate, la pianta sia innaffiata costantemente.

Ecco come far nascere una piantina di ananas dagli scarti e a costo zero.