Ci vogliono sempre i segreti della nonna per quanto riguarda le cose di casa. In cucina poi spesso ci aiutano a rendere i piatti più saporiti e a farci guadagnare tempo. Vediamo allora come far montare subito l’albume d’uovo e gli altri segreti della nonna sulle uova.

Far montare subito un bianco d’uovo

Quando non esistevano ancora le fruste elettriche, far montare il bianco d’uovo richiedeva tempo e una certa forza. Ma anche oggi dove il tempo manca sempre, il vecchio consiglio della nonna può sempre rivelarsi utile. Per far montare subito l’albume d’uovo, basta aggiungere al bianco un pizzico di sale oppure di zucchero.

Molti non sanno che l’albume d’uovo in certe condizioni non monta. La nonna allora ci avverte che se per caso separando i bianchi dal tuorlo, una parte anche minima del rosso, sarà finito nell’albume, questo non monterà.

Bisogna fare inoltre attenzione ad un’altra cosa. Se la ciotola in cui mettiamo gli albumi presenta dell’acqua, anche in questo caso l’albume non riuscirà a venir su. La ciotola deve essere perfettamente asciutta.

Separare bene il bianco e il rosso

Per separare l’albume dal tuorlo, in genere si procede rompendo il guscio in due e con un piccolo gioco di prestigio si separa il bianco dal rosso.

Ma c’è un sistema che permette di separarli subito e in modo perfetto. Basta farsi aiutare da un imbuto. L’albume passera subito, lasciando intrappolato nell’imbuto il rosso d’uovo.

Se abbiamo voglia del classico uovo alla coque e per caso abbiamo avuto in regalo delle belle uova da fattoria, allora prima di metterle a cuocere bisogna pulirle. Per far questo procuriamoci un canovaccio in cotone e imbeviamo un lembo in acqua e aceto. Poi passiamolo sopra le uova, per una pulizia accurata.

Sgusciare le uova sode

Quando si cuociono le uova sode, a volte alcune si fessurano e vien fuori il caratteristico bianco in camicia. Il segreto per non farle rompere è di aggiungere all’acqua di cottura un cucchiaio di aceto e una presa di sale, e le uova rimarranno integre.

Per sgusciare alla perfezione le uova sode, compresa la piccola pellicina che si trova sotto il guscio e che le riveste, seguiamo questo consiglio della nonna. Basta immergerle in acqua fredda e si sgusceranno alla perfezione, pellicina compresa.

Ecco alcuni consigli utili su come far montare subito l’albume d’uovo e gli altri segreti della nonna sulle uova.

