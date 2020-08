Come far mangiare le verdure ai bambini? Ecco un menù completo.

Una delle difficoltà maggiori dei genitori alle prese con figli in tenera età è come far mangiare le verdure ai bambini. Ecco un menù completo che da un lato aiuta i genitori in questo intento, dall’altro arricchisce l’alimentazione dei piccoli di tanti sani nutrienti.

Gnocchi di bietole al filetto di pomodoro

Ingredienti per gli gnocchi (per 4 persone):

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

a) 1 kg di bietole;

b) 200 gr di ricotta;

c) 2 uova;

d) 4 cucchiai di parmigiano grattugiato;

e) farina q.b.;

f) sale e noce moscata q.b.

Ingredienti per il sugo:

g) 300 gr di pomodori;

h) olio evo, cipolla, sale q.b.;

i) qualche fogliolina di basilico.

Preparazione

Per il sugo, sbollentiamo i pomodori, togliamo la pelle e tagliamo a cubetti la polpa. In una padella soffriggiamo la cipolla, aggiungiamo la polpa di pomodori, l’olio, il sale e qualche fogliolina di basilico. Facciamo cuocere per 10 minuti circa.

Per gli gnocchi, sbollentiamo in acqua e sale le bietole, le facciamo raffreddare, le strizziamo e tagliamo finemente con il coltello. Le uniamo alla ricotta e aggiungete 2 tuorli d’uovo, la noce moscata e il sale. Per rendere il composto lavorabile, inglobiamo la farina che serve. Ricaviamo delle strisce cilindriche dall’impasto e con l’aiuto di un coltello tagliamo gli gnocchi, che verseremo in abbondante acqua salata in ebollizione. Appena salgono a galla, li scoliamo, utilizzando una schiumarola, li versiamo nel sugo di pomodoro. Finiamo la preparazione con del parmigiano grattugiato e con qualche fogliolina di basilico fresco.

Frittata di carote

Ingredienti (per 4 persone):

a) 8 uova;

b) 150 gr scamorza;

c) 4 carote;

d) sale e olio q.b.

Procedimento. Sbollentiamo le carote e le tagliamo a cubetti. Sbattiamo le uova, aggiungiamo le carote, la scamorza tagliata a tocchetti, l’olio e il sale. Versiamo il tutto in una padella antiaderente, unta con un filo d’olio, e cuociamo la frittata per qualche minuto su entrambi i lati.

Torta di barbabietole, senza lattosio

Ingredienti:

a) 200 gr di barbabietole;

b) 200 ml di latte di avena;

c) 100 gr di farina di mandorle;

d) 80 gr di zucchero di canna;

e) 60 gr di farina 00;

f) 50 gr di olio di semi;

g) 40 gr di amido di mais;

h) 15 gr di lievito per dolci;

i) un pizzico di sale.

Come far mangiare le verdure ai bambini. Ecco un menù completo

Frulliamo la barbabietola cotta per ottenere un composto fluido e omogeneo. Versiamo in una ciotola la farina di mandorle, la farina e l’amido precedentemente setacciati; infine aggiungiamo lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale. Amalgamiamo questi ingredienti e li uniamo alla crema di barbabietola frullata. Aggiungiamo il latte di avena e l’olio. Versiamo il tutto in uno stampo per torta di 22 cm di diametro, foderato con carta da forno, oppure con olio e della farina. Inforniamo a 180 gradi (statico), già preriscaldato, per circa un’ora.