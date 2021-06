Come far fiorire una meravigliosa rosa del deserto in ogni giardino

Con un nome così suggestivo, questa pianta non può che suscitare tantissima curiosità. Il nome “Rosa del Deserto” porta la mente verso luoghi lontani, paesaggi suggestivi ed atmosfere esotiche.

In effetti, questa bellissima pianta ha origine proprio nel lontano deserto del Sahara. Il suo nome, infatti, deriva dalla grandiosa capacità di questa pianta di resistere al caldo e alla siccità. Il fusto funge da vera e propria riserva idrica e consente questo arbusto di resistere senza acqua per periodi molto lunghi.

Proprio per il suo fusto ampio e rigonfio, il nome scientifico di questa pianta è adenium obesum. In alcuni Paesi mediterranei, tuttavia, è anche conosciuta come oleandro del Madagascar o falso baobab.

Al di là della curiosità suscitata dal nome, ciò che rende questa pianta davvero unica è la sua impareggiabile bellezza. Il tronco ampio e sinuoso, le foglie turgide e carnose costellate da fiori colorati sono un autentico spettacolo della natura.

Tutti i consigli per far fiorire una meravigliosa rosa del deserto in ogni giardino

Questa pianta può essere coltivata sia in vaso che in terra. Date le sue origini, ovviamente predilige luoghi caldi, ma si adatta bene anche a temperature non inferiori ai 10 gradi.

Per la rosa del deserto si consiglia un’esposizione al sole o comunque in luoghi molto luminosi. Il terriccio da utilizzare deve essere sabbioso e soprattutto ben drenante.

Proprio per la sua straordinaria resistenza, questa pianta non ha bisogno di frequenti innaffiature. Al contrario, troppa acqua potrebbe ucciderla. Durante l’inverno non va innaffiata né esposta in luoghi troppo freddi.

La pianta fiorisce dalla primavera fino all’autunno inoltrato. Se durante l’inverno viene messa in un ambiente protetto e luminoso, la fioritura potrebbe superare questi periodi, offrendoci un’ottima scusa per creare un meraviglioso angolo di verde in casa!

I fiori hanno una colorazione che va dal bianco al rosa. Spesso le colorazioni si mischiano creando un effetto davvero unico.

Ecco, quindi, come far fiorire una meravigliosa rosa del deserto in ogni giardino.

Approfondimento

In mancanza di un giardino, ecco qualche semplicissimo consiglio per trasformare il balcone in un fantastico giardino.