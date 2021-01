Se si vuole conservare la frutta scongiurando il rischio di una proliferazione di batteri e si vuole offrire alla propria famiglia una merenda diversa dal solito, ecco una buona idea. Noi del team di ProiezionidiBorsa, infatti, consigliamo un metodo tanto antico quanto efficace. Quale? Beh, ovviamente, quello di essiccare la frutta! Questo processo è molto noto e può rivelarsi davvero utile in molte situazioni. Dunque, vediamo come far essiccare la frutta in sicurezza e usarla per realizzare dei deliziosi spuntini.

Cosa succede quando la frutta viene essiccata?

L’essiccazione è un metodo molto noto e conosciuto per conservare la frutta. In questo processo si elimina completamente l’acqua dal cibo, eliminando la possibilità di proliferazione di batteri. Questo ci permette di conservare la frutta più a lungo senza paura appunto che si incontrino rischi simili. Si può praticamente essiccare quasi qualsiasi genere di frutta. Possiamo scegliere le pere, i lamponi, le banane, i frutti di bosco, le pere, l’ananas e anche le fragole. Insomma, una vastissima scelta con cui si possono creare dei piccoli spuntini davvero gustosi!

Il processo di essiccazione

Ovviamente il metodo più comune e conosciuto è quello di utilizzare l’essiccatore. Ma se non si dovesse possedere questo macchinario in casa, si può tranquillamente ricorrere al forno. Basterà infatti lavare con accuratezza la frutta, sbucciarla e tagliarla in piccole fette. Se necessario, ovviamente, dovremo anche rimuovere il nocciolo. Ora sarà sufficiente poggiare le fette di frutta tagliate su una teglia con carta da forno, distanziate tra loro, e impostare i 60 °C, con forno ventilato. Dovremo lasciarle cuocere dalle 4 alle 12 ore, a seconda di quanta acqua contengono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quando tutta la frutta sarà completamente essiccata, si potranno riempire dei piccoli barattoli, creando delle macedonie deliziose con l’aggiunta di zucchero o di creme dolci. Saranno degli snack perfetti!

Dunque, ecco come far essiccare la frutta in sicurezza e usarla per realizzare dei deliziosi spuntini! La si può conservare in casa per colazioni o merende oppure può essere una fantastica idea per un regalo davvero originale. Basterà infatti inserirla in dei sacchetti ricamati e sarà un dono sicuramente gradito!

Approfondimento

Ecco come eliminare i pesticidi da frutta e verdura con rimedi naturali