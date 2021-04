L’origano è sicuramente una delle piante aromatiche più amate ed apprezzate. Sta bene con tantissimi piatti, soprattutto a base di pomodoro.

In altri articoli, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato degli utili suggerimenti su come coltivarlo e sulle sue fantastiche proprietà.

Se abbiamo un bel vasetto di origano sul nostro terrazzo, vediamo insieme come far essiccare in maniera semplicissima ed efficace la pianta aromatica più famosa e più amata.

Raccolta delle foglie di origano

L’origano si può raccogliere praticamente sempre. Il momento migliore, tuttavia, per poter godere al massimo delle sue proprietà organolettiche, è il periodo della fioritura che in genere cade nei mesi di luglio e agosto.

Ecco dei suggerimenti di cui tener conto:

a) iniziare a raccogliere le foglie solo quando la piantina è ben sviluppata e non quando è ancora molto piccola;

b) effettuare la raccolta con il terreno umido e non secco;

c) non strappare i rametti ma utilizzare delle forbici specifiche da potatura;

d) tagliare il ramo appena sopra il colletto;

e) insieme alle foglie, raccogliere anche qualche ramo con i fiori, perché anch’essi profumano.

Come far essiccare in maniera semplicissima ed efficace la pianta aromatica più famosa e più amata

Essiccare l’origano è davvero molto semplice e poco impegnativo. Si può scegliere se farlo essiccare all’aperto oppure in una stanza chiusa. La scelta dipende dalla tipologia di clima del luogo in cui viviamo.

All’aperto

Pulire i rametti raccolti da eventuali foglioline morte o rovinate, stenderli su una rete a maglie strette senza farli sovrapporre fra loro ed esporli al sole.

Durante una bella giornata molto calda e con il sole forte, può bastare una sola giornata, dal mattino alla sera.

In un luogo riparato

Pulire i rametti come spiegato più sopra. Fare dei piccoli mazzetti unendo più rametti insieme, ma non troppi. Legarli insieme alla base con dello spago e immergerli per qualche secondo in una bacinella piena di acqua.

Farli sgrondare a testa in giù e aspettare che siano asciutti. Inserirli in buste di carta (ad esempio i sacchetti del pane), chiudere con dell’altro spago e appenderli a testa in giù in un luogo fresco, asciutto e ombreggiato. Con questo sistema avremo il nostro origano secco in circa una settimana.