L’inverno è la stagione degli agrumi. Arance, mandarini e limoni maturano in questo periodo e donano colore e profumo ai mesi invernali. Gli agrumi non sono solamente profumati, ma fanno anche bene al nostro corpo. Come molti sanno, infatti, mangiarli apporta numerosi benefici all’organismo.

Anche gli agrumi solitamente meno conosciuti hanno proprietà benefiche. Tra questi c’è il gustoso bergamotto. Raccolto tra novembre e marzo, questo agrume si presta ad essere utilizzato in molte ricette. Per esempio, può essere fatta la marmellata di bergamotto. Così facendo, potremo mangiarlo tutti i giorni dell’anno, anche d’estate! Vediamo allora come far del bene al nostro corpo mangiando tutti i giorni bergamotto.

Ingredienti

Ecco cosa ci servirà per la marmellata di bergamotto fatta in casa:

1 kg di bergamotti bio;

Succo di 3 mandarini;

600 g di zucchero.

Preparare la marmellata al bergamotto

Come far del bene al nostro corpo mangiando tutti i giorni bergamotto? Basta preparare la marmellata! Ecco come. Iniziare lavando accuratamente i bergamotti e i mandarini. Strofinare bene la buccia per rimuovere qualunque residuo di sporco: verrà utilizzata anche questa parte. Quindi spelare i bergamotti e i mandarini utilizzando un coltello o un pelapatate. Tagliare le bucce a listarelle. Riempire una pentola di acqua e portarla ad ebollizione. Scottare le bucce nell’acqua bollente.

Prendere una pentola molto capiente e versarci i bergamotti spelati. Quindi aggiungere anche lo zucchero e circa 4 bicchieri di acqua. Mettere a cuocere a fuoco medio e mescolare bene. Spremere il succo dai 3 mandarini e versarlo nella pentola insieme ai bergamotti e allo zucchero. Continuare la cottura mescolando regolarmente. Intanto tagliare a pezzettini piccoli le bucce di bergamotto e mandarino e quindi aggiungerle alla marmellata. Quando si raggiunge la densità desiderata spegnere il fuoco.

Versare la marmellata in vasetti di vetro. Quindi chiudere i vasetti mentre la marmellata è ancora calda e girarli a testa in giù. In questo modo sarà più facile ottenere il sottovuoto. Lasciare raffreddare in questo modo. Se non si ottiene il sottovuoto, far bollire i vasetti. Ed ecco pronta una squisita marmellata di bergamotto da gustare tutto l’anno!