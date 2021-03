La mimosa è una pianta che arriva dalla lontana Australia. È diventata il simbolo dei festeggiamenti per la festa della donna l’8 marzo. La mimosa è una pianta arborea con i suoi fantastici fiori gialli piccoli e profumati. Vediamo come si esegue la coltivazione in un giardino o in un balcone per ottenere dei bellissimi fiori di mimosa. Ecco come far crescere una pianta in giardino che rappresenta un simbolo per tutte le donne

Come già accennato, nel nostro Paese il suo fiore offerto l’8 marzo è diventato simbolo della giornata internazionale della donna. La mimosa arriva in Europa nel 1800. Scelta per la bellezza dei suoi rami fioriti. La riviera ligure con il suo clima mite favorisce un clima ideale per la crescita di questa pianta. Sembra che sia una delle piante che attecchiscono velocemente sul terreno. La sua vita è di trenta o quarant’anni.

Coltivazione della pianta

La mimosa è una pianta rustica che se piantata in un clima e terreno ideale non richiede un’attenzione particolare. Si preferisce piantare i suoi semi perché la sua crescita in questo modo è molto veloce. Per far crescere delle piantine di mimosa basterà prelevare dei semini dai baccelli e avvolgerli in batuffoli di cotone precedentemente inumiditi. Poi custodirli per almeno tre giorni al caldo per favorire la germogliazione. Una volta effettuata questa operazione, trasferire in un vaso i semini. Il vaso deve essere coperto per metà sabbia e per metà terriccio.

Temperature per la mimosa

La mimosa predilige luoghi molto soleggiati. Non è una pianta che riesce a sopravvivere in un clima freddo. Per questo la mimosa cresce bene nel nostro Paese soprattutto nel meridione. Prediligendo le zone costiere. La pianta richiede poche innaffiature altrimenti si rovina. Ora non resta che scegliere un giardino dove batte il sole e con piccoli passi si raggiungerà l’obiettivo. È l’unica pianta che è stata scelta per rappresentare una lotta, un traguardo. Avere in casa il suo profumo ci allieterà le giornate nel ricordo di ciò che rappresenta. Oggi ogni donna dovrà riceverne un ramo come la rappresentazione dell’affetto e della stima da parte di chi le vuole bene. Ecco come far crescere una pianta in giardino che rappresenta un simbolo per tutte le donne.