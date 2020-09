Se sei ansioso di farti crescere una magnifica barba, a volte è difficile accettare che ci voglia del tempo. Il fattore più importante, non devi scordarti mai, sono i tuoi geni. E questo non può cambiare. È possibile però usare dei trucchetti per accelerare il processo. Ecco quindi come far crescere una barba folta in pochi semplici step. Prenditi cura della tua barba in crescita, sviluppa una routine che mantenga la tua pelle sana e abbandona lo stress una volta per tutte!

Come far crescere una barba folta in pochi semplici step

Lava sempre la tua faccia con acqua tiepida. Se sei ancora all’inizio e sei deciso a far crescere una barba folta, ricordati di massaggiare la tua faccia usando un sapone delicato. Se invece la tua barba è già abbastanza lunga, puoi già avventurarti a lavarla con uno shampoo apposito e poi risciacqua con acqua fresca. Infine, tamponala dolcemente con un asciugamano morbido. È estremamente importante ripetere queste azioni sia la mattina che la sera. Lavare regolarmente la tua faccia aiuterà a rimuovere le impurità e l’olio prodotto dalla pelle. Questo faciliterà la crescita.

Per testare se un sapone è abbastanza delicato per la tua pelle, applicane una piccola quantità sul mento e aspetta 10 minuti. Se non appaiono rossori o irritazioni significa che hai trovato il prodotto adatto per te.

Massaggiare, massaggiare e coccolare

Massaggia la tua faccia due volte al giorno per stimolare i follicoli. Applica un po’ di pressione, non troppa, con i polpastrelli. Massaggia con moto circolare le aree dove vuoi che la barba cresca in fretta e più folta, per almeno 10 minuti. Non solo ti aiuterà a stimolare la crescita della barba, ma ti farà decisamente sentire più rilassato e coccolato.

A proposito di coccole, ricorda di massaggiare e coccolare la tua barba con un olio apposito o un prodotto idratante e ammorbidente. Non farti ingannare da miracolosi prodotti che promettono crescite veloci. Olii e prodotti idratanti incoraggeranno la barba a crescere più sana e veloce. Ancora meglio se i prodotti usati sono a base di eucalipto, che ha la proprietà di aiutare a far crescere barba e capelli sani.