Molti dicono che tenere le piante in casa sia un toccasana per la salute. Infatti, oltre a decorare gli ambienti, regalano grandi momenti di relax e bellezza. Inoltre, possono essere una fonte di gioco e di intrattenimento anche per i bambini.

Per questo, oggi, spieghiamo come conciliare il proprio pollice verde e anche il divertimento dei più piccoli di casa. Ecco, allora, come far crescere senza sforzi una piccola piantina di rose in casa.

Come procedere

Come far crescere senza sforzi una piccola piantina di rose in casa? Servono i seguenti elementi: una patata di medie dimensioni, un gambo di rosa acquistato dal fioraio, o dalle bancarelle, e due cucchiai di miele.

Basta tagliare il gambo della rosa, in caso sia troppo lungo. E poi ricoprirne l’estremità con due abbondanti cucchiai di miele. Poi è necessario conficcare il gambo all’interno della patata, cercando di andare bene in profondità.

Armarsi di utensili da giardinaggio

A questo punto, si deve tagliare via il fiore. È necessario, poi, armarsi di utensili da giardinaggio. E procurarsi del terriccio oltre a un vaso abbastanza capiente per la piantina che crescerà.

Occorre infilare il tubero e la rosa all’interno del terriccio, avendo cura di coprire bene la patata e di lasciare respiro alla parte superiore del gambo. Lasciando passare un pò di tempo si noterà una piccola piantina crescere.

Infatti, il miele stimola la crescita delle radici, mentre il tubero, invece, ha una funzione fertilizzante che aiuta lo sviluppo della pianta.

