La Monstera è probabilmente una delle piante più diffuse in tutte le case italiane e non. Grazie alle sue foglie grandi e particolari è molto decorativa e suggestiva. Sembra quasi una pianta finta per quanto è particolare e perfettamente lucida.

La Monstera è una pianta tropicale per questo motivo sopravvive bene in ambienti molto umidi. Molto resistente e apparentemente facile da coltivare potrebbe però soffrire come tutte le altre piante. È sempre meglio controllare alcuni piccoli dettagli per assicurarsi che stia bene. Anche se abbiamo piante facili da coltivare come ad esempio la Monstera o l’edera servono alcuni accorgimenti.

Come far crescere rigogliosa l’elegante Monstera facendo attenzione a questi segnali di sofferenza per averla sempre bellissima

La Monstera è una pianta conosciuta e amata soprattutto per la particolarità delle sue foglie. Dal margine settato e con quegli strani buchetti che la rendono più unica che rara. Non c’è da preoccuparsi se le foglie ancora non hanno questo aspetto, potrebbero essere solo giovani. Man mano che cresceranno assumeranno la loro particolare forma. Però se notiamo che i buchetti non compaiono potrebbe significare che la pianta riceve poca luce.

Le foglie ingiallite sono uno dei sintomi più classici. Infatti può capitare a tutte le piante e la Monstera non fa eccezione. Se dovessimo notare delle foglie ingiallite potrebbe essere colpa anche della troppa acqua. Ci verrebbe da pensare che la foglia stia seccando per la poca acqua, invece il più delle volte è il contrario. Non innaffiamola troppo, piuttosto aggiungiamo un po’ di concime per darle nutrienti. Posizioniamola in un punto in cui riceva luce indiretta così il terriccio si può asciugare meglio.

Le goccioline lungo i bordi

Essendo una pianta che ama molto l’umidità spesso la posizioniamo in bagno o in cucina. Ma potrebbe capitare di notare queste goccioline che si accumulano sulla foglia. In genere capita di notarle al mattino, in casi normali si tratta di guttazione. Il modo che hanno le piante di eliminare l’acqua in eccesso a causa della troppa umidità.

Se le foglie sono ricoperte di queste goccioline troppo spesso la pianta potrebbe essere in un luogo troppo umido. Meglio provare a cambiarle posizione e vedere cosa succede nei giorni successivi. Però potrebbe anche essere colpa di troppe innaffiature e anche abbondanti. Riduciamo l’acqua e controlliamo la salute delle foglie, preoccupiamoci solo se diventano mollicce. Se poi le goccioline sono accompagnate anche da macchioline potremmo aver esagerato con il concime.

Ecco quindi come far crescere rigogliosa l’elegante Monstera che rende stupendo ogni angolo di casa. Questi consigli sono utili per tutte le varietà di cultivar reperibili nei vivai o dai fioristi. Compresa anche la Monstera variegata, una pianta molto di tendenza negli ultimi tempi. Se poi vogliamo ingrandire il nostro angolo verde valutiamo di prendere piante molto resistenti. Sappiamo che il freddo non fa bene alle nostre piante ma attenzione anche agli spifferi.

