Nell’era del ritorno alla terra e all’ecologia, la permacultura è una risposta efficace. Seguire le fasi lunari per la coltivazione è un metodo contadino che ha sempre dato i suoi frutti appunto.

Da sempre è stato spiegato come la luna aiuta la semina e lo sviluppo delle piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La luna nuova (ovvero quando non si vede in cielo) è adatta per la semina. In questo periodo si pianteranno i nuovi semi nella terra. A seconda della stagione si sceglieranno gli ortaggi o piante da frutto preferite.

Durante la fase crescente, ovvero nelle due settimane che vanno da luna nuova a luna piena, si preferiscono le verdure che crescono sopra la terra.

Durante la fase calante si preferisce la semina di ortaggi e tuberi che crescono sottoterra.

Come far crescere meglio le piante dell’orto seguendo il calendario delle fasi lunari

Ecco, quindi, la lista di tutto quello che si può seminare in luna crescente:

a) ortaggi che danno frutti e foglie;

b) pomodori, zucche, zucchine, melanzane, cetrioli;

c) leguminose come fagioli, piselli, fave.

Ecco invece cosa è meglio seminare in luna calante:

a) ortaggi con foglia come insalata, finocchi, valeriana, bietole, spinaci, indivia;

b) ortaggi con bulbo o radice come aglio, cipolle, patate, rape, barbabietole, sedano, porri.

Le tecniche tradizionali dei contadini sono efficaci e non inquinano il terreno

È sempre più importante riuscire a coltivare un orto, è un atto di resilienza oltre che di rilassamento. Tutto quello che mangiamo oggi è a rischio di inquinamento, o proveniente da coltivazioni che usano prodotti chimici o OGM.

Inoltre, coltivare la terra è un’attività rilassante che ci permette di rigenerarci. È un vero atto rivoluzionario e di meditazione, che ci rimette in contatto con noi stessi. Quindi sapere come far crescere meglio le piante dell’orto seguendo il calendario delle fasi lunari può considerarsi forse una superstizione.

Comunque sia, per quanto la scienza non riconosca ancora valide le spiegazioni sui cicli lunari, questo non impedisce l’efficacia di tali metodi. L’esperienza di secoli ne prova l’evidenza, quindi non resta che provare.