Come far crescere le vostre rose? Provate la buccia di banana. La banana è un frutto molto amato e che viene usato per praticamente tutto. Sembra essere il frutto miracoloso di cui tutti abbiamo bisogna. “Una mela al giorno toglie il medico di torno”, si può dire la stessa cosa per la banana. La banana è piena di potassio e cose che ormai già sappiamo e abbiamo imparato. Ma la buccia? Che ci faccio con la buccia. Be’ può essere riutilizzata in un modo abbastanza inaspettato.

Come far crescere le vostre rose? Provate la buccia di banana

Se siamo appassionati di giardinaggio o semplicemente di fiori, la buccia di banana fa al caso nostro. È bellissimo prendersi cura di un giardino, perché vedi realmente nuove vite che si creano. Ti devi prendere cura dei fiori e delle piante ed è abbastanza rilassante anche come cosa. Ovviamente bisogna informarsi bene perché ogni pianta ha bisogno delle sue attenzioni. C’è quella che ha bisogno di poca acqua, quella che ha bisogno di molta acqua, quella che deve stare al sole e quella a cui piace l’ombra.

La buccia di banana per le rose

Le bucce di banana sono fantastiche per le rose e fungono da fertilizzante quasi istantaneo del terreno in cui avete piantato i fiori. La buccia di questo frutto esotico contiene oltre ad un’elevata concentrazione di potassio anche minerali importanti come fosforo e calcio e poiché matura molto velocemente, la sua disponibilità è pressoché immediata. Bisogna far essiccare le bucce all’aria e poi tritarle, lasciarle riposare per un paio di giorni a temperatura ambiente in un sacchetto di carta e poi mescolarle al terriccio. Oppure fate bollire le bucce di 5-6 banane lasciate raffreddare il composto e poi versare nell’annaffiatoio e procedete con l’irrigazione così le vostre rose cresceranno sane e belle.