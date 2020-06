Come far crescere i tuoi fiori sani e belli? Prova l’acqua del riso, ma attenzione ad una cosa. I fiori o le piante sono una vera passione e prendersene cura per poi vederle morire è veramente triste. Ci impegniamo così tanto dandole la luce giusta, muovendo la terra, annaffiandole bene, ma a volte questo non basta. Per questo c’è un rimedio più che naturale che farà del bene a voi e alle vostre piante. Come far crescere i tuoi fiori sani e belli? Prova l’acqua del riso perché questa è ricca di amido e azoto. Quando vi cucinate per cena o per pranzo un bel piatto di riso non buttate via l’acqua. Ma potete riutilizzarla per dare da bere alle vostre piante. In questo modo nulla va sprecato.

L’acqua del riso contiene molto azoto, che a sua volta aiuta i fiori a sbocciare e crescere ancora di più. Quando si cucina il riso per mangiarlo, è una buona idea sciacquare il riso prima di cuocerlo, in modo da sbarazzarsi dell’amido in più che di solito peggiora il sapore del riso fatto in casa. Ma in questo caso, se stai usando l’acqua del riso per i tuoi fiori, allora non serve risciacquare nulla. L’amido in sé, contiene molti nutrienti di cui piante o fiori semplicemente non ne hanno mai abbastanza.

Attenzione però al sale

Tuttavia, è importante non salare l’acqua se si prevede di utilizzarla per trattare le piante. Allo stesso tempo, è una buona idea lasciare raffreddare l’acqua a temperatura ambiente dopo la cottura prima di versarla sulle piante in modo che non subiscano danni. Si consigli inoltre di annaffiare le piante sempre la sera e non durante il giorno poiché i raggi del sole sul terreno bagnato potrebbero bruciare le vostre piante.