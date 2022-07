Una delle cose più complicate da fare in queste caldissime giornate estive è quella di allenarsi. Coloro che frequentano le palestre, con tanto di aria condizionata, non c’è problema. Ma, per chi ha la palestra in casa, o comunque si allena all’aria aperta, la situazione cambia decisamente. Come sarebbe importante anche cercare di riporre maggiore attenzione nella dieta quotidiana. Recuperare sì acqua e sali minerali, ma chi continua ad allenarsi con questo caldo, deve fare i conti anche con l’alimentazione. Con il nostro organismo e il cuore che sono sottoposti a sforzi maggiori per la temperatura, dieta e tavola potrebbero diventare ancor più importanti. Ecco, che l’aumento della nostra massa muscolare, può passare dall’esercizio fisico, ma anche dalla dieta. Andiamo allora a vedere quali sarebbero gli alimenti maggiormente consigliati in questa parte dell’anno per gli sportivi.

Cosa devono mangiare gli sportivi d’estate

Come far crescere i muscoli con gli esercizi, anche pensando ad alimenti alternativi, ma ricchi di proteine nobili come la soia e la quinoa. Magnesio, potassio e zinco, elencati rigorosamente in ordine alfabetico, sarebbero i minerali più importanti dello sportivo estivo. Come ricordavamo anche sopra, dobbiamo reintegrare con acqua e sali minerali ciò che perdiamo sudando. Senza, però dimenticarci soprattutto di quei minerali che aiutano i muscoli a non disperdere l’energia. Ecco, allora che la triade magnesio, potassio e zinco avrebbe il compito fondamentale di limitare il senso di fatica, cercando di aumentare l’apporto energetico. Gli esperti consiglierebbero quindi la classica frutta secca, i cereali integrali e i legumi.

Come far crescere i muscoli con gli esercizi ma anche con questi alimenti

Nella dieta che potrebbe assumere uno sportivo durante l’estate, dovrebbe esserci comunque spazio fondamentale anche per le proteine. In parte, le assumeremo, come visto sopra con gli alimenti consigliati. Ma, non dimentichiamo che la costruzione e il mantenimento della massa muscolare, si baserebbe comunque sull’apporto proteico. Ecco, allora una lista degli alimenti maggiormente suggeriti nell’estate degli sportivi:

salmone, aringhe e sgombro;

petto di pollo e di tacchino, con condimenti minimi e leggeri e cottura magari sulla piastra;

latticini con basso contenuto di grassi, come i formaggi light e gli yogurt;

marmellata di frutta possibilmente artigianale;

uova.

