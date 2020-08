Pixie cut e bob sono i tagli medio-corti di maggiore tendenza della primavera-estate 2020. Proprio per questo, non è raro che alcune donne decidano di provare a cambiare il proprio look adottando un’acconciatura un po’ più corta del solito. Può però succedere che questo si ritorca loro contro. D’altronde, non è detto che tutte quante stiano bene con i capelli corti o si sentano a proprio agio. Capita almeno una volta nella propria vita di ritrovarsi insoddisfatti di un taglio di capelli. Non bisogna però disperare. Infatti, il problema può essere risolto persino in meno tempo del previsto. Come? Seguendo questi consigli. Ecco come far crescere i capelli velocemente.

Spazzolarli delicatamente

Molto spesso si tende a non prestare attenzione a tutti quanti quei capelli che si tendono inavvertitamente a strappare. Quante volte ci si spazzola di fretta e senza alcun tipo di cura! E non solo, talvolta si utilizzano anche delle spazzole sbagliate. O si compie il diffusissimo errore di pettinare i capelli bagnati. L’ideale per dei capelli più sani, e quindi anche più lunghi, è un pettine a denti larghi. In alternativa, una spazzola con setole di cinghiale. Oltretutto, oltre a quelle già citate c’è una terza abitudine sbagliata: quella di pettinare i capelli partendo dallo scalpo e proseguendo lungo le ciocche inferiori. Bisogna invece provare a fare tutto il contrario e cioè iniziare a spazzolare dal basso per poi arrivare al cuoio capelluto.

Evitare di legarli

Capelli sciolti, sempre e comunque! Infatti, è bene evitare il più possibile l’acconciatura a coda di cavallo. Tirare i capelli nel punto di tensione in cui l’elastico è avvolto come avviene quando se ne fa una, li fa spezzare. Ciò non è l’ideale quando il proprio intento è di farli crescere il prima possibile.

Vero, spesso la coda è utilizzata per camuffare i capelli grassi. Se si vuole far crescere velocemente la propria chioma, è tuttavia meglio optare per lavarla più spesso. Quando lo si fa, bisogna però prediligere un’asciugatura al sole (con le dovute precauzioni!) rispetto a quella artificiale. O alternare sole e phon a temperatura medio-bassa.

Trattarli con l’olio di ricino

L’olio di ricino, utilizzato anche per il trattamento delle calvizie, è un ottimo prodotto per capelli. Prima di utilizzarlo, tuttavia, è bene sapere che tende a scurire leggermente la chioma su cui viene applicato.

Come lo si usa? Bisogna partire dall’utilizzarlo lungo il cuoio capelluto, massaggiandolo, per poi farlo scorrere lungo l’intera chioma. In seguito, proteggerla con una cuffia di plastica e mantenere l’olio in posa per un’intera notte. Al mattino, sciacquare i capelli e applicarvi un balsamo.

Utilizzare una maschera per capelli fatta in casa

Un altro modo per far crescere i capelli velocemente è utilizzare questa maschera, da applicare due volte alla settimana. Prepararla non richiede troppo tempo, anche se può essere acquistata online o in tutti quei negozi di cosmetica che vendono anche prodotti per capelli.

Ingredienti

240 ml di olio di cocco;

1 cucchiaio di olio di mandorle;

1 cucchiaio di olio di macadamia;

1 cucchiaio di olio di jojoba.

Questi oli contengono acidi grassi, la cui carenza può rendere i capelli fragili ed opachi.

Procedimento

Unire gli ingredienti, mescolarli ed applicare la maschera sui capelli umidi ed appena tamponati. Lasciarla in posa per dieci minuti e in seguito sciacquarla con shampoo e balsamo, facendo attenzione a rimuoverla tutta.