Una casa bellissima esteticamente e arredata alla perfezione è motivo di orgoglio. Infatti, curare nei minimi particolari l’arredamento e il design è una passione di molti. Spesso, però, per non spendere troppo, ci si accontenta di mobili più economici o poco eleganti. Non tutti si possono permettere di spendere migliaia di euro per arredare la casa. Da qualche parte bisogna risparmiare e spesso i tagli al budget sono proprio in questo campo.

Ma sfruttando qualche trucco che non tutti conoscono si possono avere risultati incredibili. Senza spendere una fortuna possiamo arredare in modo raffinato qualsiasi ambiente.

Come far apparire più costosa una sala da pranzo senza spendere un capitale, ma sfruttando solo questo trucco economico

Abbiamo già visto come, con qualche suggerimento pratico, anche un salotto possa sembrare più costoso. Grazie ai tappeti, e posizionandoli nel modo giusto, la stanza può completamente cambiare aspetto. Oggi vedremo come combinare i vari materiali possa creare un effetto di lusso in poche mosse. Questa tecnica prende il nome di juxtaposition, un termine che in italiano significa giustapposizione.

In cosa consiste?

Si tratta di accostare più materiali, richiamando i colori principali del resto dell’arredamento. Una tecnica utilizzata anche nell’arte e nella pittura, che può aiutarci a raggiungere il risultato sperato. Sembra un concetto un po’ astratto e difficile da applicare, ma in realtà è semplicissimo. L’obiettivo di questa tecnica è di creare degli ambienti più caratteristici dal punto di vista visivo.

Combinando più materiali che si abbinano alla perfezione, la nostra stanza sarà più dinamica. Infatti, uno degli errori più comuni, soprattutto con mobili poco costosi, è accoppiare tutti i mobili. Ad esempio, per il tavolo da pranzo si opta per un tavolo in legno e sedie identiche di richiamo. Questo rende lo spazio un po’ datato e la qualità poco costosa del materiale è più evidente. Allora cosa fare? Mescolare i vari materiali e anche le tonalità di colore.

Idee per la tavola da pranzo

Un bellissimo tavolo, magari di legno grezzo, sui toni più chiari o più scuri, in base ai nostri gusti. Invece di acquistare le sedie abbinate, optiamo per un modello diverso o particolare. Quindi, tavola in legno e sedie con metallo e tessuto, meglio se in stile minimalista. Oppure utilizziamo le vecchie sedie in legno, ma con un copri sedia integrale per trasformarle in poltroncine.

Se la stanza è ampia possiamo optare per un’altra soluzione ancora più elegante. Da un alto le sedie e dall’altro una splendida panca abbinata al tavolo. Questo è l’ultimo trend in fatto di arredamento che dà subito un senso di lusso.

Quindi, ecco come far apparire più costosa la nostra sala da pranzo con una soluzione pratica ed economica. Non serve per forza spendere una fortuna nell’arredamento per avere più classe ed eleganza. Scegliendo il giusto abbinamento di materiali, si può avere in poche mosse una sala da pranzo da catalogo. Ma anche all’esterno possiamo avere lo stesso effetto, basta un pergolato con una copertura ad hoc.

