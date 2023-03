Come fanno il tiramisù i brasiliani? Ecco i 2 ingredienti che aggiungono

È uno dei dolci più famosi, conosciuti e diffusi anche fuori dallo stivale. Eppure esistono diverse ricette e sperimentazioni attraverso cui ottenere gustose varianti. Non siamo gli unici ad appassionarci con la pasticceria, anche a Rio il tiramisù italiano fa venire l’acquolina in bocca ma le ricette sono diverse. Come fanno il tiramisù i brasiliani?

Mascarpone, savoiardi, uova, caffè e zucchero per preparare un tiramisù da manuale secondo la tradizione e le ricette più conosciute. Ma non è l’unico modo. In Brasile lo fanno diversamente, è molto apprezzato e altrettanto buono. Potremmo provarci anche noi soprattutto nei periodi di festa. Accogliere gli ospiti con specialità studiate appositamente potrebbe essere un modo per dimostrare amore e gusto.

In Brasile il mascarpone è un vero e proprio bene di lusso. Non sempre lo troviamo nei supermercati e quando succede i prezzi non sono come quelli italiani. Le sorprese poi sono dietro l’angolo. Spesso ciò che viene venduto come mascarpone altro non è che un formaggio che assomiglia al mascarpone. Per correggere il sapore è necessario aggiungere miele e Marsala. Anche il Marsala non è facile da trovare, ma un liquore simile potrebbe andare bene. In Brasile è più facile trovare vino dolce o Cherry Brandy, sono ottime alternative che non modificheranno il gusto in negativo.

Consistenze biscottate

Come fanno il tiramisù i brasiliani? Utilizzano ananas e cocco, 2 ingredienti a cui gli italiani non penserebbero ma che nel Paese della samba fanno la differenza. Questi dolci sono consumati di frequente e sono tra i preferiti durante tutto l’anno. La ricetta è semplice e il dolce risulta fresco e molto delicato.

Preparare dolci esotici per noi può presentare difficoltà, per i brasiliani è una routine. I savoiardi non possono mancare ma anche qui le alternative non mancano. Frollini con gocce di cioccolato, snack simili ai Pavesini o biscotti più secchi simili a quelli Oro Saiwa. L’ananas è inserito sciroppato sgocciolato e tramite succo. Il cocco invece viene aggiunto grattugiato. Per completare la ricetta i brasiliani utilizzano anche panna fresca e crema pasticcera. Quest’ultima potrebbe essere diversa da quella che siamo abituati a mangiare noi. Potrebbe essere leggermente più amarognola, perché i brasiliani la cucinano facendo largo uso di arancia. Pezzi di frutta, succo o scorze a seconda di come il pasticcere è abituato a prepararla.

Come fanno il tiramisù i brasiliani può essere sorprendente. La frutta domina

Naturalmente la frutta domina il mercato brasiliano. I frutti tropicali sono la loro specialità. È solo questione di abitudine. Non è il classico sapore dl tiramisù che tutti conosciamo ma un’alternativa divertente che potrebbe stupire.

Il tiramisù brasiliano è sicuramente influenzato da quello italiano ma si avvicina anche a un dolce tipico che viene consumato di frequente. Si tratta del Bolo de Pote. Una piccola torta ripiena alla crema amarognola preparata in monoporzioni con l’aggiunta di una ciliegina. Ha una consistenza terrosa ma andando in profondità con il cucchiaino c’è una vera e propria esplosione di sapori. Latte condensato, doce di leite, cocco, maracuja sono ingredienti presenti nei loro dolci. I brasiliani vanno matti per i sapori forti. La nostra versione del tiramisù deve essere un punto d’incontro tra la tradizione italiana e le necessità del palato che nel Paese del carnevale non va per il sottile. Sperimentiamo e proviamo ad aggiungere qualche ingrediente di questi per capire se ne vale realmente la pena.