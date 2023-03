Come fa il cane a capire che stiamo tornando a casa? Ecco 2 motivi curiosi e interessanti

I cani sono animali molto intelligenti che popolano le nostre case. Dopo una giornata al lavoro non c’è niente di meglio che salutare il nostro amico peloso. Il cane, però, percepirà il nostro arrivo anche con molto anticipo. Perché succede questa cosa? Come fa il cane a sapere che stiamo tornando a casa?

I cani sono tra gli animali più presenti nelle case degli italiani, e ovviamente se la giocano con i gatti. Sono tante le domande che i padroni si pongono sul loro animale domestico, una in particolare non fa dormire la notte. Come fa il nostro cane a percepire il ritorno a casa del padrone? Non è raro ritrovarsi il cane scodinzolante quando si apre la porta di casa. Chi è in casa con lui ci potrà confermare che lo stato di ansia ed eccitazione dell’animale era iniziato molto prima di sentire la chiave nella toppa. Ma come fa il cane a sapere che stiamo tornando a casa? E, soprattutto, come fa a capire che siamo proprio noi e non qualcuno dei nostri vicini di casa? Vediamo insieme i motivi che permettono al nostro cane di capire esattamente che stiamo tornando a casa.

Come fa il cane a capire che stiamo tornando proprio noi a casa?

Il cane che si apposta sul balcone anche mezz’ora prima dell’arrivo del padrone è percepito come fenomenale. In effetti è proprio quello che sono, affezionati e abitudinari, ricordano perfettamente quando il padrone è solito tornare a casa. Restano, infatti, molto delusi nel caso in cui questo non accada o accada con modalità diverse.

I cani, poi, tendono anche a riconoscere il rumore del motore dell’autoveicolo del loro padrone. Sicuramente si tratta di abitudine mista ad una certa dose di impazienza e capacità a riconoscere i suoni. Il passo di ognuno di noi è diverso e probabilmente il cane è in grado di ricollegarlo al suo umano.

Olfatto

Un’altra interessante teoria che riguarda il ritorno a casa del padrone si lega all’olfatto del cane. Il cane è abituato all’odore del suo padrone, che riconosce tra un milione di persone grazie all’olfatto molto sviluppato. Quando l’umano si allontana l’odore di cui la casa è impregnata tenderà a diminuire. Il cane, quindi, anche grazie al suo essere abitudinario, tenderà a percepire quando è ora del ritorno del padrone legandolo alla diminuzione del suo odore.

Una volta sceso sotto ad una certa soglia, sarà tempo di ritornare a casa e il cane comincerà a prepararsi al lieto evento. Animali fenomenali che sanno esattamente come comportarsi per salutare degnamente il loro amico umano. Quindi, come fa il cane a capire che stiamo tornando nella nostra casa? Ecco due motivi interessanti.