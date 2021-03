Il ginocchio è una delle parti del corpo più esposta agli infortuni sportivi. Anche il passare degli anni e il sopraggiungere dell’artrosi sono cause inabilitanti.

Dolore al ginocchio? Artrosi, legamento crociato? Sono tante le possibili lesioni e spesso la soluzione è l’intervento. Cosa fare se si ha paura di fare un’operazione ma molta voglia di tornare a camminare bene?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La più recente pratica nel mondo della medicina è quella di fare delle infiltrazioni di acido ialuronico nelle articolazioni. In questo modo si palliano i dolori articolari e si può andare avanti senza intervento al ginocchio. Ovviamente si tratta di una decisione potrà essere presa solo dopo l’intervento di uno specialista e un’adeguata serie di controlli. In questo articolo spieghiamo come evitare un’operazione al ginocchio o alle articolazioni con le infiltrazioni di acido ialuronico.

Perché le infiltrazioni di acido ialuronico

L’acido ialuronico è una molecola che si trova all’interno delle nostre articolazioni e che serve a lubrificare e proteggere il tessuto dalla penetrazione di cellule infiammatorie o dagli enzimi litici.

Nelle articolazioni affette da grave artrosi vi è una carenza di liquido e quindi di elasticità.

Grazie alle iniezioni intrarticolari di acido ialuronico l’articolazione ritrova flessibilità ed elasticità consentendo facilità di movimento senza dolore. Ecco come evitare un’operazione al ginocchio o alle articolazioni con le infiltrazioni di acido ialuronico.

Le infiltrazioni di acido ialuronico sono una terapia visco-implementativa che ha come obiettivo l’incremento della fluido-viscosità intrarticolare ed il rallentamento delle alterazioni cartilaginee.

Quali sono i risultati dopo le infiltrazioni

Le infiltrazioni di acido ialuronico aiutano a tornare a camminare senza dover ricorrere all’operazione al ginocchio, che può, quindi, essere procrastinata nel tempo.

Le iniezioni di acido ialuronico, anche dette infiltrazioni, possono essere effettuate in un solo trattamento o effettuate mediante un ciclo di iniezioni. Il dosaggio e la durata dipende dalla patologia di base e dalla scelta dello specialista.

Tendenzialmente, dopo un ciclo di infiltrazioni la sintomatologia dolorosa non dovrebbe ripresentarsi per circa un anno. Il trattamento è utilizzabile in tutte le articolazioni.

Qual è il costo medio delle infiltrazioni di acido ialuronico per il ginocchio e le altre articolazioni

Le fiale di acido ialuronico hanno un prezzo piuttosto elevato, si tratta di 40 o 50 euro per fiala. Per riempire una siringa per le infiltrazioni ne sono necessarie due o tre. Il prezzo per sessione può andare dai 150 euro ai 250 euro, a seconda della zona da trattare e della quantità di acido ialuronico impiegata.