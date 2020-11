La tecnologia e l’uso degli smartphone ha letteralmente migliorato la vita di tutti noi. Come in tutto però, esiste l’altro lato della medaglia: in questo caso è rappresentato dalla privacy.

Quante volte, infatti, ci siamo ritrovati in posizioni parecchio scomode perché qualcuno sapeva come rintracciarci? Decisamente troppe! Però esiste un metodo furbo per darsi alla macchia. Ecco come evitare scocciature creando un indirizzo di posta elettronica fake.

L’utilizzo di iCloud

Come evitare scocciature creando un indirizzo di posta elettronica fake? Ecco spiegato, di seguito, il procedimento.

Bisogna affidarsi ad una tecnologia insita nel circuito Apple, iCloud. Questo sistema permette di creare un indirizzo mail alternativo che può sostituire il vostro vero “ID” a un destinatario troppo insistente. È un modo intelligente, inoltre, che fa pensare agli altri che possediate più indirizzi di posta elettronica. Questo metodo può aiutare a gestire il proprio carico di e-mail e diversificarle.

Il procedimento per creare un indirizzo alternativo

Bisogna andare sul sito ufficiale di iCloud e inserire nell’area apposita l’Apple ID (ovvero la mail con cui ci si è effettivamente registrati) e la corrispettiva password.

Una volta entrati nel proprio account bisogna cliccare sul pulsante “Mail” e successivamente “Impostazioni”. Da lì è necessario scegliere “Preferenze” e poi “Account”.

Possono essere presenti fino a tre indirizzi e-mail diverse che possono essere cancellati quando si preferisce. La cancellazione è un’operazione definitiva, invece la disattivazione è solo un fattore temporaneo e può essere riabilitata in ogni momento.

Se qualcuno continuasse a scrivere a un alias disattivato o eliminato, il suo messaggio gli ritornerebbe semplicemente indietro.

In questo approfondimento abbiamo spiegato, dunque, come evitare scocciature creando un indirizzo di posta elettronica fake.