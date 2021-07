L’estate dovrebbe essere solo la stagione in cui ci si diverte e ci si rilassa. Non vediamo l’ora di goderci le nostre vacanze e staccare dalla routine quotidiana. Un bel bagno in mare per rinfrescarci mentre ci abbronziamo sul nostro lettino in spiaggia. Ma purtroppo con l’aumento delle temperature si possono presentare anche dei fastidiosi problemi, come la stanchezza fisica o le scottature, se non usiamo bene le protezioni solari. Ma anche un problema che spesso riconduciamo all’inverno, ma che invece è molto diffuso in estate.

Un problema che ci rovina le vacanze

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stiamo parlando della cistite. Questo disturbo non è altro che un’infezione della vescica e delle vie urinarie che provoca dolore durante la minzione. Colpisce prettamente le donne, tant’è che molte sostengono di averne sofferto almeno una volta nella vita. E purtroppo, l’estate è uno dei periodi peggiori per chi soffre di questo problema.

Come evitare questo fastidioso problema che colpisce soprattutto le donne in estate

Come detto in precedenza, il caldo è sicuramente uno dei fattori che incidono maggiormente. Si suda di più e se non si beve abbastanza le urine sono più concentrate. Non solo, il sudore non permette la traspirazione giusta attraverso i nostri indumenti. Creando un ambiente ideale per lo sviluppo di questa infezione. Sono diversi i batteri che possono causare questa infezione. Ma il principale responsabile è generalmente l’Escherichia Coli. Un batterio che si trova normalmente nel tratto intestinale.

Come prevenirla?

Prima di tutto è importante idratarsi. Bere la giusta quantità di acqua necessaria al nostro fabbisogno è uno dei segreti per prevenire la cistite. Almeno 1,5 litri al giorno. Urinare ogni volta che sentiamo lo stimolo senza trattenerlo. In questo modo si evita il ristagno dei batteri nella nostra vescica. L’alimentazione è sicuramente importante. Evitiamo alimenti che irritano l’intestino.

Assumiamo alimenti come il mirtillo rosso, ideale per il benessere delle vie urinarie. Evitiamo il più possibile tessuti sintetici e preferiamo l’intimo di cotone, che è traspirante. Ed evitiamo detergenti intimi aggressivi.

Ecco come evitare questo fastidioso problema che colpisce soprattutto le donne in estate. Cerchiamo di seguire questi consigli per evitare di soffrire di cistite quest’anno. Così potremo goderci in tutta tranquillità le nostre vacanze. Se si dovesse presentare questa infezione, rivolgiamoci sempre al nostro medico ed evitare rimedi fai da te. Ci saprà indicare qual è il trattamento giusto per liberarci della cistite.