Non prestare attenzione alle condizioni dei filtri dei condizionatori può portare al diffondersi di batteri e patogeni potenzialmente dannosi per l’uomo. Tra i disturbi più comuni vi sono il raffreddore, le lombalgie e bronchite, ma anche una malattia infettiva ben più pericolosa per l’uomo.

Scopriamo allora assieme come evitare questa malattia infettiva causata da un cattivo uso dei condizionatori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come utilizzare al meglio questo dispositivo

In molti usano il condizionatore per riuscire a scacciare il caldo estivo, ma quasi nessuno sta attento ad utilizzare questo dispositivo nel modo corretto. Vi sono, infatti, tre consigli che è meglio seguire quando si usa il condizionatore in casa:

impostare la temperatura interna ad un massimo di 7 gradi sotto la temperatura esterna;

impostare l’umidità ad un massimo del 50%;

pulire regolarmente i filtri del condizionatore.

In particolare, una buona pulizia dei filtri evita lo svilupparsi di problematiche respiratorie in soggetti afflitti da allergie agli acari o ai pollini. Inoltre, questa buona abitudine, permette di evitare il diffondersi di batteri potenzialmente problematici, tra i quali quello della legionella. Quest’ultimo può causare due distinti quadri clinici:

la febbre di Pontiac, caratterizzata in particolare da febbre, cefalea e nausea;

la legionellosi, polmonite infettiva che può avere degli esiti potenzialmente fatali in soggetti immunodepressi o che soffrono di malattie croniche.

Come evitare questa malattia infettiva causata da un cattivo uso dei condizionatori

Per evitare il diffondersi delle malattie prima descritte è consigliato pulire con attenzione i filtri del condizionatore domestico. Tale manutenzione andrebbe attuata di routine ad ogni cambio stagione, lavando gli stessi con acqua, lasciandoli asciugare e infine sanificandoli con prodotti antibatterici.

Inoltre, i filtri andrebbero puliti almeno mensilmente durante l’estate e più di frequente in caso di usi prolungati e continuativi. In questo modo si eviterà il rischio di incorrere in fastidiose e potenzialmente fatali problematiche di salute.

Approfondimento

Se si soffre di ipertensione meglio moderare il consumo di queste due comunissime bevande